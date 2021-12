Wenden: Unfall im Kreisverkehr – 41-Jähriger verletzt

Wenden. In einem Kreisverkehr in Wenden hat ein 41-Jähriger einem Lkw die Vorfahrt genommen. Er wurde verletzt, als beide Fahrzeuge zusammenstießen.

Ein 41-Jähriger ist in einem Kreisverkehr in Wenden am Donnerstag mit seinem Auto in einen Lkw gekracht und hat sich dabei leicht verletzt. Nach Polizeiangaben missachtete er die Vorfahrt des Lkws, als er gegen 5.30 Uhr aus der Kölner Straße in den Kreisverkehr an der L 342 in Rothemühle einbog, während der Lkw ihn in Richtung Rothenborn verlassen wollte.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im insgesamt vierstelligen Bereich.

