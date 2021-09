Wenden von oben: Die schönsten Luftbilder zum Durchklicken

Luftbild, AutobahnBrücke A45 und Kreuz Olpe-Süd am Gewerbegebiet Auf dem Ohl, Gerlingen, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Luftbild, Autobahnbrücke A45 und Gewerbegebiet Hillmicker Straße in Gerlingen, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Luftbild, Waldgebiet mit Waldschaden in Möllmicke, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Luftbild, Ortsansicht mit Sportplatz Am Winterhagen in Altenhof, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Luftbild, Wohnsiedlung Zum Stollen in Altenhof, Baustelle Jahnstraße, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Luftbild, Baustelle in Römershagen, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Luftbild, Sportplatz und Tennisplätze in Hünsborn, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Luftbild, Baustelle Neubaugebiet An der Wahre, für Wohnhäuser, Siegener Straße, Hünsborn, Wenden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Wenden. Ungewohnte Ausblicke: Luftbild-Fotograf Hans Blossey hat Wenden und das Wendener Land aus der Vogelperspektive fotografiert.

Ob in rasender Geschwindigkeit auf den beiden Autobahnen oder etwas gemächlicher auf dem Golfplatz bei Dörnscheid: In Wenden bewegt sich was. Das beweisen die Luftbilder von Hans Blossey, der das Gemeindegebiet mit seinen zahlreichen Dörfern bei einem Rundflug aus der Vogelperspektive aufgenommen hat.

Die Getränkekisten auf dem Werksgelände des Brauereibedarfs Steinseifer in Gerlingen fallen dabei ebenso ins Auge wie das Neubaugebiet, das dieser Tage in Hünsborn entsteht.

Weitere Luftbilder-Sammlungen:

