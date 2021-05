Wenden: Vorfahrt missachtet – Autofahrer bei Unfall verletzt

Wenden. Ein 22-Jähriger nahm einem 49-Jährigen in Wenden-Gerlingen die Vorfahrt. Die Autos prallten zusammen, die Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Wenden-Gerlingen sind schon am Freitag zwei Autofahrer verletzt worden, wie die Polizei Olpe erst am Montag berichtete. Ein 22-Jähriger wollte gegen 14 Uhr mit seinem Wagen von der Straße Zum Eichstruck nach links in die Ludwig-Erhard-Straße abbiegen, übersah dabei aber das von links kommende Auto eines 49-Jährigen, der eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die beiden Fahrer wurden verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe