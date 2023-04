Wenden: Waldbrand mit 5000 Litern Wasser schnell gelöscht

Die Feuerwehreinheiten aus Hünsborn, Hillmicke, Wenden und Gerlingen bekämpfen den ersten Waldbrand des Jahres 2023 in Wenden

Ottfingen. Der erste Waldbrand des Jahres in der Gemeinde Wenden hält am Donnerstag vier Feuerwehreinheiten in Atem

Den ersten Waldbrand des Jahres 2023 in der Gemeinde Wenden hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag erfolgreich gelöscht. Autofahrer hatten gegen 15.50 Uhr von der A 45 aus Rauch in einem Waldstück bei Ottfingen gesehen und den Notruf gewählt. Gegen 15.55 Uhr wurde die Feuerwehr-Einheit Hünsborn mit dem Einsatzstichwort Wald 1 alarmiert. Da zu diesem Zeitpunkt auch aus dem Ort Ottfingen von Spaziergängern weitere Anrufe bei der Kreisleitstelle eingegangen waren, wurde das Einsatzstichwort gegen 16 Uhr auf Feuer 2 – Wald erhöht.

Weitere Kräfte aus Hillmicke, Wenden und Gerlingen rollten als Unterstützung an. An einem Feldweg in der Verlängerung der Straße Breites Tor fanden die Einsatzkräfte schließlich eine rund 500 Quadratmeter große brennende Waldfläche. Rund 5000 Liter Wasser waren erforderlich, bis auch die letzten Flammen auf der extrem trockenen Fläche gelöscht waren.

Neben rund 25 Einsatzkräften wären mit den Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und dem TLF rund 10.000 Liter Löschwasser an der Einsatzstelle zur Verfügung gewesen. Gegen 17 Uhr war das Feuer gelöscht. „Alleine bei diesem Einsatz hat sich das neue und extra für Waldbrände angeschaffte Werkzeug, wie etwa neue Schläuche, doch schon sehr gut bewährt“, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Christopher Quast. Warum es gebrannt hat, ist noch unklar.

