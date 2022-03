Wenden: Warum das Osterfeuer am Westerberg ausfällt

Das Osterfeuer am Westerberg in Wenden. Auf die Fläche hier muss der Spielmannszug als Organisator in Zukunft verzichten.

Wenden. Das Osterfeuer am Westerberg in Wenden war und ist eine feste Größe. Doch nun steht die Fläche oberhalb der Grundschule nicht mehr zur Verfügung.

Das traditionelle Osterfeuer am Westerberg in Wenden wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Grund ist, dass die Fläche aufgrund des Baubeginns im dortigen Neubaugebiet nicht mehr genutzt werden kann. Der Spielmannszug, der das Feuer seit etlichen Jahren organisiert, bedauert den Ausfall. „Seit 30 Jahren organisieren wir als Spielmannszug das Osterfeuer oberhalb der Grundschule“, erläutert Patrick Kersting, 1. Vorsitzender des Wendener Spielmannszuges . Die Wiese, die von der Gemeinde Wenden zur Verfügung gestellt wurde, gehört nämlich zum Neubaugebiet am Westerberg.

Keine andere Fläche gefunden

Dass das Osterfeuer eines Tages nicht mehr über der Grundschule veranstaltet werden könne, sei nichts Neues und stehe schon seit der Festlegung des Bebauungsplanes im letzten Jahr fest. Zusammen mit der Gemeinde Wenden suche man nun seit Herbst letzten Jahres eine andere geeignete Fläche. Mehrer Gespräche hätte es laut Kersting gegeben – jedoch ohne zufriedenstellendes Ergebnis.

„Leider haben wir für dieses Jahr keine andere Fläche gefunden“, sagt er. Mögliche Alternativen entsprachen nicht den einzuhaltenden Faktoren. Vor allem Größe und Lage seien dabei entscheidend. So seien die Standorte entweder zu nah am Wald, wo durch Funkenflug eine Gefahr bestehe. Andere seien wiederum zu nah an Wohnbebauungen und würden ebenfalls durch Funkenflug und Rauch eine mögliche Belästigung der Bewohnerinnen und Bewohner darstellen. Auch der Zustand der Wiesen sei zu berücksichtigen, so Patrick Kersting. Sind die Wiesen zu nass, könne man sie beim Aufbau nicht mehr mit Trecker und anderen Fahrzeugen befahren.

Ein Funke Hoffnung bleibt bestehen

Fest steht daher, dass das Osterfeuer dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, sofern den Spielmannszug Wenden kein spontanes Angebot mehr erreicht. Anrufe aus der Gemeinde, auch bezüglich des abzugebenden Grünschnitts, das zum Bau des Osterfeuers gesammelt wird, habe es bereits gegeben. Und trotzdem sei die Suche nach einer Alternative noch nicht beendet, erzählt der Vorsitzende. Und die Hoffnung auf eine Ersatzfläche für die kommenden Jahre bliebe natürlich bestehen.

1908 gegründet 24 Männer und Jugendliche aus Wendn fanden sich am 18. Juni 1908 zusammen, um die Schützenbruderschaft St. Severinus Wenden wieder aufleben zu lassen. Damit wurde nicht nur eine auf das Jahr 1460 zurückgehende Tradition fortgesetzt, vielmehr war dieser Tag auch die Geburtsstunde des „Trommler - und Pfeiferkorps“ in Wenden.

„Wenn möglich, möchten wir die Tradition aufrecht erhalten“, berichtet Kersting von den Planungen des Spielmannszuges aus Wenden. „Ideen für eine alternative Veranstaltung werden bereits gesammelt“, verrät er. Ein Osterwochenende ohne Tradition und ohne gemeinschaftliche Veranstaltung soll es nicht geben. Genauere Pläne gebe es jedoch noch nicht, so Kersting.

Die Rückmeldung der Anwohner seien auch schon beim Verein eingegangen. Alle bedauern, dass die Aktion, zumindest in diesem Jahr, nicht stattfinden kann und sie hoffen, dass die Tradition im kommenden Jahre wieder aufleben wird: in Gemeinschaft und mit einem schönen Osterfeuer. Eben genau so, wie es in den vergangenen 30 Jahre immer war.

