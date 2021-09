Wenden: Werkzeuge für 2.000 Euro von Baustelle gestohlen

Die Polizei ermittelt: Von einer Baustelle in Gerlingen wurde Werkzeug gestohlen.

Gerlingen. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt im Zuge des Diebstahls auf einer Baustelle in Gerlingen?

Noch unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 7. September, zwischen 6 und 9.30 Uhr mehrere Werkzeuge von einer Baustelle in der Eisenstraße in Wenden-Gerlingen. Das teilt die Polizei mit. Beim Diebesgut handelt es sich um ein Akku-Befestigungsgerät, vier Baustrahler und drei Kabeltrommeln. Alle Gegenstände zusammen haben laut Polizei einen Wert von rund 2000 Euro. Hinweise der Bevölkerung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, möge sich bitte melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe