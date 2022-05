Wenden: Wie das Pfarrheim in Elben gerettet werden soll

Elben. Nach Kündigung des Hausmeisters spitzte sich die Situation zu. Jetzt kann es aber weitergehen mit dem Treffpunkt im Dorf.

Das Pfarrheim ist der Treffpunkt in Elben. Hier findet alles im 500-Seelen-Dorf statt. Doch schon seit Jahren schwebt das Damoklesschwert der Schließung über dem Gebäude der Kirche. Neue Brisanz gab es jetzt, als Hausmeister Berni Clemens seinen Vertrag zum 31. Mai dieses Jahres gekündigt hat. Wie wichtig den Elbern das Thema ist, zeigte sich in der Versammlung des Vereins für Dorfgemeinschaftsaufgaben Elben-Scheiderwald im proppenvollen Pfarrheim am Dienstagabend. „Wir haben überlegt, was wir machen können, um das Pfarrheim in Elben weiter zu erhalten“, sagte Peter Niklas, Vereinsvorsitzender und Ortsvorsteher, zur Begrüßung. Gut eine Stunde später hatte sich alles zum Guten gewendet.

„Wir schaffen es jetzt erst einmal, den Worst Case zu verhindern, dass es geschlossen wird. Das ist ein tolles Signal. Ein Dank auch an den Kirchenvorstand, dass er gemeinsam mit uns versucht, Lösungen zu finden“, sagte zog Niklas ein positives Resümee. Grund war ein Trio, das sich bereit erklärt hatte, mitanzupacken und den bevorstehenden Abschied des Hausmeisters zu kompensieren: Ralf Backwinkel, Volker Arns und Bernd Sieler. „Wir haben Gottseidank in der Versammlung Leute gefunden, die mit ins Rad greifen und sich für die Dorfgemeinschaft einsetzen“, so Peter Niklas.

Immobilien auf Prüfstand

Fakt ist: Das Erzbistum Paderborn wird den Rotstift kreisen lassen. Manfred Viedenz, Mitglied im Kirchenvorstand St. Severinus Wenden und Dekanatsreferent im Dekanat Südsauerland, berichtete von einer Immobilienstrategie des Bistums: „Alle Immobilien werden auf den Prüfstand gestellt. Dazu gehören auch die Pfarrheime.“ Probleme seien, dass es immer weniger Personal in der Kirche gebe, sehr hohe Kirchenaustrittszahlen zu verzeichnen sind und dass die finanziellen Mittel in den nächsten Jahren sehr stark zurückgehen würden. Es gebe viele leerstehende Häuser: „Das Bistum schaut auf die Gesamtsituation.“

Der wiedergewählte Vorstand des Vereins für Dorfgemeinschaftsaufgaben Elben-Scheiderwald: (von links) Fabian Knott (Beisitzer), Ralf Butzkamm (Schriftführer), Peter Niklas (1. Vorsitzender) und Dirk Eich (2. Vorsitzender). Es fehlt Kassiererin Anna Klopries. Foto: Privat / WP

Von einem leerstehenden Haus kann im Pfarrheim Elben aber ganz und gar nicht der Fall sein. Im Gegenteil. Dies stellte auch Manfred Viedenz fest: „Es hat sich in den letzten Jahren etwas getan bezüglich der Nutzung. Man hat schon den Eindruck, dass es hier ein aktives Dorf ist. Es gibt viele Projekte. Kompliment für die sehr gute Außenwirkung. Dieses Gebäude trägt auch dazu bei.“ Durch die Kündigung des Hausmeisters sei eine neue Situation eingetreten, so Viedenz: „Die Personalkosten sind seit vielen Jahren zu hoch. Das Bistum sagt, dass sie reduziert werden müssen. Wir machen so lange weiter, wie es geht. Wir haben das Interesse, dass das Aktivitäts- und Vereinsleben in diesen Räumen weitergeht.“

Peter Niklas wies auf die zweifache Nutzung des Pfarrheimes hin: eine eher weltliche und eine rein kirchliche. Es gibt unter anderem Aktionen mit Messdienern, Kommunion- und Firmvorbereitungen, Kurse der ElbKids und Veranstaltungen der Frauengemeinschaft. „Es gibt hier zwei Frühschichten im Advent und in der Fastenzeit. Das ist Kirche an der Basis. Das Pfarrheim wird auch mit kirchlichem Leben gefüllt. Das ist ein Pfund“, betonte Markus Niklas, ebenfalls Mitglied im Kirchenvorstand.

Renovierung notwendig

„Wir werden den Auftrag bekommen, unseren Immobilienstand auf den Prüfstand zu stellen. Das passiert aber nicht in ein oder zwei Jahren, das wird ein Prozess sein, der auf uns zukommt. Das Erzbistum dreht an der finanziellen Schraube. Wir können nicht sagen, was kommt, aber wir sehen hier die Aktivitäten und schätzen das auch. Wenn die Immobilie so genutzt wird, ist das etwas anderes, als wenn anderswo verwaiste Häuser stehen“, erläuterte Manfred Viedenz. Noch ist die Immobilienstrategie also Zukunftsmusik.

Wertschätzung gab es von allen Vereinen und Gruppen für den scheidenden Hausmeister Berni Clemens. Peter Niklas (links) überreicht ihm ein Geschenk. Foto: Privat / WP

Nun geht es darum, wie es nach der Kündigung des Hausmeisters kurzfristig weitergehen kann mit dem Pfarrheim. Dies sei auch Thema gewesen in der Sitzung des Wendener Kirchenvorstandes am Montagabend, so Viedenz: „Die Frage ist: Was geht mit eigenen Kräften? Da kommen wir nicht drum herum.“ Im Dorfverein habe man sich Gedanken gemacht, berichtete Peter Niklas: „Wir haben ein Nothilfekonzept entwickelt. Wir versuchen, die Aufgabenbereiche auf mehrere Schultern zu verteilen. Der Dorfverein würde sich den Hut aufsetzen und die Arbeiten verteilen. Die Resonanz bei operativen Dingen war aber relativ bescheiden.“ Und: „Der Erhalt des Pfarrheims ist für uns ein großes und wichtiges Ziel, aber wir können das vom Dorfverein nicht alleine stemmen. Es geht jetzt akut darum, dass es weiter genutzt werden kann.“

Dann meldeten sich in der Versammlung nach und nach die drei Männer, die mit ins Rad greifen wollen. Zudem erklärte sich Markus Niklas bereit, die Jahresplanung zu übernehmen und Rechnungen zu schreiben. „Wir können die relativ dicke Kuh heute vom Eis kriegen“, freute sich Peter Niklas. Klar ist aber auch, dass etwas passieren muss mit dem in die Jahre gekommenen Pfarrheim. Sanierung und Renovierung sind überfällig. Dies soll demnächst – vielleicht auch mit Fördergeldern oder als Leader-Projekt – in Angriff genommen werden. Das ist aber der zweite Schritt, der wichtige erste ist jetzt gemacht.

