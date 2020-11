Wenden: Wie man sich trotz Corona zuhause wohlfühlen kann

Hünsborn. Im Lockdown verbringen Menschen wieder mehr Zeit zuhause. Melanie Mandow zeigt in ihrer NaturWerkstatt in Hünsborn, wie es zuhause schön wird.

Eine schläfrige Stille legt sich über das Land. Gaststätten schließen ihre Pforten, Kinosäle bleiben verlassen. Der zweite Lockdown treibt die Menschen wieder in ihre eigenen vier Wände. Ein leidiges Übel im Kampf gegen das Coronavirus. Doch zuhause kann es auch schön sein. Zumindest, wenn man sich das Heim richtig gemütlich gestaltet. Das findet auch Melanie Mandok, Inhaberin der NaturWerkstatt in Hünsborn. „Man braucht gar nicht so viel, um sich wohlzufühlen“, sagt sie. „Es muss auch nicht immer was Neues sein. Auch aus Dingen, die man zuhause hat, kann man was machen.“

Melanie Mandok ist 41 Jahre alt und lebt mit Ehemann David, Sohn Phil (8) und Hundedame Frieda in Hünsborn. Seit fünf Jahren hat sie nun ihre kleine NaturWerkstatt, wo sie allerhand Dekoration für das Eigenheim verkauft. Was einst im Elternhaus seinen Ursprung hatte, hat nun in der alten Schreinerei Schrage seine Vollendung gefunden. Dorthin ist die 41-jährige Kreativ-Künstlerin nämlich Anfang des Monats gezogen. Das Gebäude an der Siegener Straße 25, das zwischenzeitlich leer stand, wurde entsprechend saniert.

Und zwar alles vollständig in Eigenleistung mit Ehemann David. Ein Familien-Projekt, das das Paar im März begonnen hat. Also quasi mit Beginn des ersten Lockdowns. Ein neuer Boden musste rein, die Wände wurden gestrichen, die sanitären Anlagen erneuert – im Prinzip das ganze Innenleben auf links gedreht.

Ein gemütliches Pläuschchen

Nun ist es fertig. Entstanden ist eine helle und offen gestaltete Galerie, die die Accessoires für Zuhause in Szene setzt – aber auch zum Wohlfühlen einlädt. „Das war mir ganz wichtig“, erzählt Melanie Mandok während sie am Tisch in der Nähe des Kamins sitzt. „Die Menschen sollen nicht nur schauen und kaufen. Sie sollen sich wohlfühlen und Lust bekommen, für ein Pläuschchen zu bleiben.“

Windlichter in warmen winterlichen Tönen sind jetzt zur beginnenden Winterzeit wieder angesagt. Foto: Verena Hallermann / WP

Angefangen hatte alles mit ein paar selbst gemachten Deko-Artikeln, die auch bei ihr Zuhause vor der Tür zur Geltung kamen – und im Ort auffielen. Immer wieder wurde sie drauf angesprochen, wo sie das wohl gekauft habe. So kam es, dass Melanie Mandok zunächst für Freunde und Bekannte ein paar Artikel entwarf. Mittlerweile ist ihre NaturWerkstatt gewachsen.

Aber auch nicht zu groß. Melanie Mandok ist eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtig, sie möchte eben auch Zeit für ihre Familie haben. Heute verkauft sie in ihren neuen Räumlichkeiten diverse Deko-Artikel passend zur Saison. Und es läuft gut. Auch während der Corona-Krise. Einen Teil ihrer Ware stellt sie selbst her. Dafür hat sie eine Außenwerkstatt für gröbere Arbeiten mit Beton oder Holz, die Feinarbeiten wie das Gestalten von Kränzen macht sie vor Ort in der NaturWerkstatt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so langsam steht Weihnachten vor der Tür. Die Zeit der gemütlichen Couch-Abende im Kerzenschein. Die Zeit des Innehaltens. Und das zeigt sich auch schon an der Verkaufsware. Allerlei Kerzen, Sterne, Tannenzapfen und Lichterketten zieren den Verkaufsraum. „Egal was mit Blick auf die Krise noch kommt, Weihnachten kommt auf jeden Fall“, sagt Melanie Mandok, die an der VHS auch Workshops rund um „Do it yourself“ gibt. „Also macht es euch schön zuhause.“