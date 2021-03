Wenden: Zwei Autofahrer müssen nach Unfall ins Krankenhaus

Ottfingen. Ein Autofahrer (43) missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Laut Polizei liegt der Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bachstraße in Ottfingen wurden am Freitag gegen 21.52 Uhr zwei Autofahrer verletzt.

Zunächst befuhr ein 43-Jähriger die Straße in Richtung Hünsborn. An einer Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Daraufhin stießen die Fahrzeuge zusammen. Ein Rettungswagen brachte beide Unfallteilnehmer in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

