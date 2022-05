Wendener Kirmes: Alle Infos zum größten Volksfest gibts hier

Wenden. Die Wendener Kirmes findet wieder statt. An drei Tagen lockt das größte Volksfest in Südwestfalen nach Wenden. Alle Infos im Überblick.

Das Kirmesfieber steigt. Endlich kann nach der Corona-Pause wieder die Wendener Kirmes in Wenden gefeiert. Nach zwei Absagen in den Jahren 2020 und 2021 geht es in der südlichsten Kommune des Kreises Olpe endlich wieder rund.

Die Wendener Kirmes findet statt am 13., 14. und 16. August .

findet statt am . Das Motto lautet: „Wendsche, Tiere, Sensationen.“

Es ist das größte Volksfest in Südwestfalen . Mehrere Hunderttausend Kirmes-Fans kommen jedes Jahr.

in . Mehrere Hunderttausend Kirmes-Fans kommen jedes Jahr. Im Volksmund ist die Wendener Kirmes als Wendsche Kärmetze bekannt.

bekannt. Die Wendener Kirmes ist ein beliebtes Fest bei allen Generationen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Höhepunkt ist die Tierschau. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Immer wenn sich das Riesenrad dreht, beginnt für die Menschen im Wendschen die „Sechste Jahreszeit“. Die Kärmetze begeistert jedes Jahr Jung und Alt. Sie hat immer noch ihren dörflichen Charme und der ganze Ort verwandelt sich in einen riesigen Rummelplatz.

+++ Lesen Sie hier: Die Planungen laufen - Wender Kirmes 2022 findet statt +++

Südwestfalens größtes Volksfest zieht in jedem Jahr mehrere Hunderttausend „Kirmesfans“ in seinen Bann und versetzt die Gemeinde in einen fröhlichen Ausnahmezustand. Bunte Lichter, die sich in strahlenden Kinderaugen spiegeln, unverwechselbare Begegnungen im Trubel der Menge. Wenn ein Highlight das nächste jagt, ist es wieder so weit: Es ist Wendsche Kärmetze-Zeit.

Wendener Kirmes: Eröffnung am 13. August

Am 13. August öffnet das Fest des Jahres seine Tore für große und kleine Besucher. Zahlreiche Beschicker und Marktkaufleute mit Fahrgeschäften, Verkaufsständen, Getränkerondellen, Imbissbuden, Mandelwagen erwarten die Gäste aus Nah und Fern. Am Samstag, 13. August, eröffnet Bürgermeister Bernd Clemens gegen 15 Uhr offiziell die Veranstaltung und gibt damit den Startschuss für drei Tage „Wendsche Feierlust“. Die besondere Atmosphäre besteht aus der gelungenen Mischung von Kirmes, Krammarkt und Tierschau.

Die Wendener Kärmetze 2018 Die Wendener Kärmetze 2018 Bilder von der Wendener Kärmetze 2018. Foto: Verena Hallermann

Und wenn eine Kirmes nach Kirmes riecht, dann ist es die Wendsche Kärmetze: Bienenhonig, Kerzenwachs, Schneidewerkzeug, Zuckerwatte, Bratwurst-Duft und Reibekuchen, dazu die Bierrondelle, Winzerstände und Wurfbuden sowie Fahrgeschäfte für Groß und Klein. Der Kram- und Trödelmarkt schlängelt sich durch den gesamten Ort und dürfte mit zahlreichen Ständen zu den Besonderheiten in Deutschland gehören. Neben spektakulären Fahrgeschäften für die eingefleischten Kirmes-Fans kommen auch die jüngsten Kirmesbesucher auf ihre Kosten. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Familien-Achterbahn „Feuer und Eis“ und das neue Rundfahrgeschäft „Jet Leg“.

Wendener Kirmes: Wieder große Tierschau geplant

Nach dem Ruhetag am Montag steht der Dienstag, 16. August, ganz im Zeichen der Tierschau. Dort kann bei der Prämierung der schönsten Vierbeiner jeder sehen, riechen und erleben, dass es neben echten Rotationen und virtuellen Geschwindigkeiten auch noch entschleunigte Begegnungen gibt.

Wendener Kirmes- Der Dienstag steht im Zeichen der Tierschau Wendener Kirmes- Der Dienstag steht im Zeichen der Tierschau Der Dienstagmorgen auf der Wendener Kirmes steht traditionell ganz im Zeichen der Tierschau. Foto: Roland Vossel / WP

Gegen 9 Uhr beginnt die Prämierung der Vierbeiner, die auf der Tierschauwiese über den Laufsteg gehen. Um 11.30 Uhr werden die mit Sonderpreisen ausgezeichneten Tiere den Besuchern vorgeführt. Ab 13 Uhr beginnt das Nachmittagsprogramm im großen Festzelt. Neben der Festtagsansprache und musikalischer Unterhaltung ist für das leibliche Wohl gut gesorgt. Für die Festmusik sorgt in diesem Jahr der Musikverein Heid.

Die Vorbereitungen für das Fest der Feste im Wendschen laufen auf Hochtouren. Die organisatorischen Fäden im Rathaus zieht Thomas Clemens. „Die Leute sehnen sich nach einem Stück Freiheit und Normalität. Die Sehnsucht nach der Kirmes ist groß“, bringt es der „Mister Kirmes“ auf den Punkt.

