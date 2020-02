Wenn das teure Fahrrad im Kreis Olpe plötzlich Beine kriegt

Kein Fortbewegungsmittel ist in der Gunst der Bürger in den letzten Jahren so gestiegen wie das Fahrrad. Vor allem E-Bikes sind beliebt wie nie zuvor, nicht nur bei Freizeitradlern, sondern auch bei Pendlern, die damit zur Arbeit fahren. Aber immer öfter haben es dreiste Diebe auf die teuren Räder abgesehen. Sich dagegen zu schützen, ist gar nicht so einfach.

Diebstahl im Geschäft

21. August 2019: Zwei Unbekannte lassen sich in einem Elsper Fahrradgeschäft ausgiebig beraten, unternehmen dann eine Probefahrt und verschwinden mit den Rädern. Schaden: 10.000 Euro.

5. Februar 2020: In Sondern stehlen Unbekannte ein teures E-Bike vom Fahrradträger eines Pkw. Das Bike war sogar doppelt gesichert, das aufgebrochene Schloss lag neben dem Auto.

Dies sind keine Einzelfälle. Laut Statistik der Polizeibehörde in Olpe wurden zwischen November 2018 und November 2019 71 Fahrraddiebstähle im Kreis registriert. Die Dunkelziffer ist hoch, unterm Strich werden es noch mehr sein, darunter viele E-Bikes. Im Bike-Shop von Andre Clemens in Borghausen gehen mittlerweile zu 80 Prozent E-Bikes über den Ladentisch, mit einem Durchschnittspreis von etwa 3.000 Euro.

Trennschleifer mit Akku

Gerade diese teuren Räder sind für Diebe interessant. Clemens berichtet von einem Kunden, der sein Bike am Bahnhof in Grevenbrück verschlossen abgestellt hatte. Als er nach zehn Minuten zurück kam, war das 5000-Euro-Rad weg. Clemens: „Das geht rasend schnell, die Diebe haben Trennschleifer mit Akku dabei, einfachere Schlösser sind für die kein Problem.“

Doch auch das beste Schloss ist wirkungslos, wenn das Rad weggetragen werden kann. Deshalb sollte das Bike auf jeden Fall mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand angeschlossen werden. Aber das ist nicht immer so einfach, ergab eine Stichprobe der Redaktion in mehreren Kommunen im Kreis. Während bei neueren Anlagen, Gebäuden oder Supermärkten zumeist stabile Bügel im Boden verankert sind, verfügen ältere Einrichtungen oft nur über simple Fahrradständer, wo lediglich das Vorderrad- oder Hinterrad eingeklemmt werden kann, eine Sicherung des Rahmens also überhaupt nicht möglich ist. Im Falle des Falles lassen die Diebe das angekettete Rad zurück und nehmen den Rest des Bikes mit. Händler Andre Clemens empfiehlt, beim Abstellen eines E-Bikes grundsätzlich auch den Akku ab- und mitzunehmen. „Der Akku ist das Herzstück des Rads, ohne Akku ist es für Diebe nur noch halb so attraktiv.“

Boom hält an

Der E-Bike-Boom hält weiter an. 2019 verzeichnete der Handel laut Zweirad-Industrie-Verband ZIV ein Plus von 12 Prozent. Damit wächst auch das Problem, die teuren Räder sicher abstellen zu können. Andre Clemens sieht hier auch den Fiskus in der Pflicht. „Wenn man das umweltfreundliche Biking fördern will, muss man auch sichere Abstellplätze schaffen.“ So gebe es bei uns kaum videoüberwachte und geeignete Abstellplätze, während in Städten sogar Fahrradparkhäuser gebaut würden. Zumindest solche „Parkhäuschen“ gibt es schon im Kreis. Am ZOB/Bahnhof in Olpe steht ein abschließbarer Abstellkäfig der Stadt für 20 Räder. Am Park- und Ride-Parkplatz am Bahnhof Grevenbrück gibt es zwei Fahrradgaragen aus Beton mit Stahltür und Bügelschloss für je zwei Fahrräder.

Im Rahmen des Projekts „Mobilstationen“ soll es ab 2021 in allen Kommunen weitere Radstellplätze geben. An ausgewählten, stark frequentierten Plätzen, in der Regel Bahnhöfe, Plätze oder Rathäuser, sollen acht Bike & Ride-Stationen mit zunächst je sechs Fahrradboxen aufgestellt werden. Die Boxen können per Smartphone-App und PIN-Nummer geöffnet und geschlossen werden. Was die Miete dieser Parkplätze kosten wird, ist noch unklar. „Das Projekt steckt noch in den Anfangsschuhen“, so Thomas Wagner vom ZWS (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Süd) in Siegen, dem Initiativgeber des Projekts.