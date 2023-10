Kreis Olpe/Siegen. Im Kreis Olpe fehlen Busfahrer. Das führt zu Ausfällen und Verspätungen. Einige Fahrgäste sind sauer – und schreien die Busfahrer an.

Fährt der Bus heute? Pünktlich? Überhaupt? Er fährt, aber teilweise verspätet und manchmal überfüllt. Fahrgäste entladen Ihre Wut darüber beim Fahrer. Die Aufregung ist teils verständlich, wenn sich beispielsweise Arbeitnehmer unter den Fahrgästen befinden, deren Arbeitgeber entsprechend verständnislos auf unpünktliches Erscheinen reagieren oder Schüler zu spät in den Unterricht kommen. Unverständlich ist jedoch auch das Anschreien des bereits stark strapazierten Fahrpersonals, denn das kann in der Regel wenig bis nichts für Ausfälle und Verspätungen. Im Gegenteil: „Die Busfahrer geben ihr Bestes, um den Betrieb weiterhin zu gewährleisten. Sie sind unser wichtigstes Rad im Getriebe“ sind sich Stephan Boch (Pressesprecher der VWS), Kevin Gottwald (Geschäftsstellenleiter der VGWS) und Stefan Wied (ZWS-Geschäftsführer) einig, die täglich mit Situationen wie dieser zu tun haben.

+++ Lesen Sie auch: Parken in Olpe – Parkplätze und Gebühren im Überblick +++

Doch wer kann nun was für die angespannte Lage? Schuld trifft hier sicherlich nicht einen bestimmten ÖPNV-Player. Es ist eher ein Konglomerat aus Baustellen, Verkehrslage, Personalmangel, Vorgaben und Wirtschaftlichkeit. So ist nicht nur im Bus viel los, sondern aufgrund der allgemeinen Verkehrslage auch auf den Straßen. Das erschwert es den Fahrern, den Fahrplan einzuhalten und es kommt zu Verspätungen. Die Verspätung einer Linie hat möglicherweise viele Auswirkungen auf Anschluss-Busse und es folgt der Bruch des zuvor gut geplanten Fahrplannetzes, ohne dass jemand etwas dafür kann. Doch nicht nur draußen auf den Straßen, sondern ebenfalls drin, in den Büroräumen der ÖPNV-Zuständigen herrscht reger Betrieb. So auch im Verkehrsunternehmen Westfalen-Süd GmbH (VWS), beim Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) und bei der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS), die in Siegen-Wittgenstein und Olpe den Busverkehr im Auftrag beider Kreise umsetzen.

+++ Lesen Sie auch: Wikinger-Busfahrer aus Bamenohl geht viral auf Instagram +++

Dort ist auch das Problem des Fahrpersonalmangels nicht erst seit gestern bekannt, der, neben der Kündigung eines Subunternehmers der VWS, auch zu Fahrtausfällen führt. Entsprechend viele Maßnahmen hat, insbesondere die VWS, ergriffen, um gegenzusteuern: Personalakquise in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, durch wöchentliches Werben bei Arbeitssuchenden, Lohnerhöhung und Bezahlung des Bus-Führerscheins für potentielle Fahrer von Morgen. Und doch hilft auch das nichts, denn es scheint als wolle den Beruf des Busfahrers keiner ergreifen. Daher gilt der Beruf des Busfahrers mittlerweile als Mangelberuf, weil dies kein regionales, sondern ein deutschlandweites Problem ist. Spontanausfälle des Personals, wie sie gerade in der winterlichen Erkältungszeit vermehrt aufkommen, sind somit kaum auffangbar. Das eh schon nicht ausreichende Fahrpersonal muss Überstunden leisten, was auf Dauer ebenfalls zu weiteren Krankheitsfällen und damit einhergehend zu Fahrtausfällen führt.

Da nicht davon auszugehen ist, dass sich die personellen Herausforderungen in nächster Zeit ändern, gilt es, der derzeitigen Situation im Busverkehr anderweitig zu begegnen. Daher kommen auf nachfrageschwächeren Linien und in den Verkehrsrandzeiten Kleinbusse zum Einsatz. Zukunftsweisend könnten vermehrt On-Demand-Verkehre stattfinden. Auch autonome Fahrzeuge könnten verstärkt zum Einsatz kommen. Eine solche Umsetzung liegt noch in der Zukunft, doch die Diskussionen über solche neuen verkehrlichen Konzepte haben bereits begonnen und sind in der politischen Diskussion präsent. Bei dieser Entwicklung gilt es jedoch weitere Aspekte, wie die Emissionsfreiheit, zu berücksichtigen. E-Busse sind in unserer bergigen Gegend derzeit nicht der Weisheit letzter Schluss. Eine weitere zu klärende Frage ist: Wer fährt künftig Bus? In unserer ländlichen Region wird kaum jemand auf sein Auto verzichten.

+++ Lesen Sie auch: Busfahrer im Kreis Olpe fehlen an allen Ecken und Enden +++

Viele Faktoren spielen hier eine Rolle. Das heißt, dass es nicht morgen schon besser sein wird, aber VWS, VGWS und ZWS entwickeln zusammen mit den Aufgabenträgern den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe Lösungen. „Wir möchten einen angemessenen öffentlichen Personennahverkehr leisten. Darum stehen wir in regem Austausch miteinander, denn wir alle möchten, dass sich die Lage bald bessert. So bitten wir die Fahrgäste um Entschuldigung, aber auch um Verständnis.

Ein Tipp, den wir selbst beherzigen, wenn wir mit den Öffentlichen fahren ist, die regionale Ausfallliste unter https://www.vws-siegen.de/fahrplan/fahrplanaenderungen/ , um den Fahrtwunsch und die Pünktlichkeit über die Fahrtauskunft im Blick zu behalten. Diese wird kontinuierlich aktualisiert und ist damit in der Regel aktueller als andere bundesweit gültige Fahrplan-Apps“, so Boch, Gottwald und Wied.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe