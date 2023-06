Wenn Schilder nur für einen gelten

Bilstein/Kirchveischede. Ein Tempolimit hat nur Sinn, wenn es befolgt wird. Zwischen Bilstein und Bruchhausen gilt das nur für eine Minderheit, weiß Jörg Winkel.

Möchten Sie mal verlässlich Zeuge werden, wie andere gegen Recht und Gesetz verstoßen? Dann fahren Sie einfach mit dem Auto von Bilstein in Richtung Bruchhausen. Oder umgekehrt. Dort wurde kürzlich die Straße komplett erneuert, und wie entsprechende Hinweisschilder auch deutlichmachen, wurde ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde festgelegt, eben weil die Fahrbahnoberfläche noch neu und glatt ist. Das führt im Notfall zu einem verlängerten Bremsweg, wogegen man eben durch eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit vorbeugen kann. Doch den allermeisten ist das egal – hier wird überholt, was das Zeug hält. Spätestens wenn das dritte Fahrzeug mit Affenzahn am braven gesetzestreuen Verkehrsteilnehmer vorbeigezogen ist, verliert dieser die Lust, sich an Regeln zu halten. Merke: Ein Verbot ist nur so lange sinnvoll, wie es auch eingehalten wird. Wenn quasi jeder gegen die Auflage verstößt, dann kann sie weg. So wie es jetzt ist, sorgt es für Frust. Zumindest bei mir. Ich bin übrigens der mit der Autoschlange hinter sich zwischen Bilstein und Bruchhausen.

