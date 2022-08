Werner-Fest Hünsborn: 52-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Wenden. Auf dem Werner-Fest in Hünsborn wurde am Samstag ein Mann krankenhausreif geschlagen. Jetzt werden Videos und Bilder gesucht.

Am Samstag (30. Juli) hat sich gegen 22:40 Uhr auf dem Werner-Fest in Hünsborn eine Körperverletzung ereignet, bei der ein 52-Jähriger verletzt wurde. Der Geschädigte wollte seinem Sohn helfen, als dieser in der Menge beim Tanzen stark geschubst wurde. Als er durch die Menge ging, wurde er von einem anderen Mann geschlagen. Der 52-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Sachverhalts benötigt die Polizei in Olpe noch Videos und Bilder, welche die Situation gefilmt oder fotografiert haben.

Personen, die weiter helfen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-6117 an die Kriminalpolizei in Olpe.

