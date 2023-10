Westfalenpost-Schulung: Immer mehr Leser nutzen das E-Paper

Attendorn. Die Westfalenpost lud zur Leser-Schulung in die Buchhandlung Frey in Attendorn ein. Deswegen wird die digitale Zeitung immer beliebter.

Ulrich Keine aus Repe hatte sich vorbereitet. Die App war bereits auf seinem iPad installiert, sodass die kurze Einweisung in den Räumlichkeiten der Buchhandlung Frey am Schüldernhof in Attendorn kaum fünf Minuten dauerte. Ab sofort kann der Attendorner, der seit mehr als 30 Jahren Print-Abonnent der Westfalenpost (früher zunächst der Westfälischen Rundschau) ist, „seine“ Zeitung auch digital lesen. Möglich macht es das E-Paper, also die Zeitung in digitaler Form, der sich immer mehr Leser bedienen.

25 überwiegend ältere Leser aus dem Kreis Olpe nahmen auf Einladung der Westfalenpost und der Buchhandlung Frey, die Kooperationspartner der WP ist, am Mittwoch die Möglichkeit wahr, sich mit dem E-Paper vertraut zu machen. Matthias Sass von der HGW GmbH, einem Dienstleister der Westfalenpost, beantwortete geduldig die Fragen der Leser und half bei Registrierung und Einrichtung des digitalen Angebotes. Er resümierte: „Ich sehe diese Aktion als äußert erfolgreich an, weil das digitale Angebot sowie die damit verbundene Hilfestellung der Heimatzeitung begeistert von der Leserschaft angenommen wird. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und jedem konnte geholfen werden.“

Schon am Vorabend lesen

Für Ulrich Keine hat die angedachte Umstellung von Print auf Online einen banalen Grund, wie er auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt: „In letzter Zeit ist es das ein oder andere Mal vorgekommen, dass die Zeitung nicht da war oder erst verspätet im Briefkasten lag. Ich bin Rentner und möchte morgens beim Frühstück meine Ausgabe lesen.“ Mit der elektronischen Zeitung ist dies kein Problem, sie kann er schon am Vorabend lesen. Ein weiterer Vorteil: Das E-Paper ist nicht nur ein digitales Abbild der Zeitung und im Print-Abonnement kostenlos enthalten, sondern ermöglicht dem Abonnent, auf sämtliche Lokalausgaben der Westfalenpost zurückzugreifen und nicht nur die Nachrichten aus seiner Stadt zu lesen. Zudem kommt mit der „WP am Sonntag“ ein weiteres Angebot oben drauf, das die Zeitung nicht liefert.

E-Paper-Schulung der Westfalenpost bei der Buchhandlung Frey in Attendorn: Leser Ulrich Keine aus Repe (links) lässt sich von Matthias Sass beraten. Foto: Flemming Krause

Von der Möglichkeit der Kurz-Einweisung machten beispielsweise Annette und Gerhard Scheele aus Lennestadt Gebrauch. Das Ehepaar ist seit mehr als 50 Jahren Zeitungsleser und wird dies auch bleiben. Aber: „Sollte die Zeitung mal nicht im Briefkasten liegen, was bei uns zum Glück nur selten der Fall ist, haben wir jetzt eine Alternative“, ist Annette Scheele froh über das Zusatzangebot zur gedruckten Zeitung.

Rolf Busch aus Attendorn ist ebenso ein langjähriger Zeitungsleser und hat „nach wie vor die Zeitung lieber in der Hand“, doch auch der Hansestädter weiß: Das E-Paper macht ihn flexibler, vor allem wird er schneller und aktueller über Entwicklungen in seiner Stadt informiert. „Dafür hat mir die Schulung durch den netten Kollegen sehr geholfen“, betont Busch, der die Zeitung nicht abbestellen wird. Karl Schloßmacher aus Heggen wird die Zeitung ebenfalls nicht abbestellen, er teilt sich seine WP mit seinem Bruder. Doch der Anwohner aus Heggen weiß um die Vorteile der digitalen Zeitung: „Ich erfahre bereits am Abend, was am nächsten Tag in der Zeitung steht.“ Schloßmacher macht keinen Hehl daraus, dass es für ihn eine Hürde sei, mit der Bedienung des E-Papers warm zu werden. Doch genau dafür hatte die WP zur kurzen Schulung in der Buchhandlung Frey in Attendorn geladen.

