Siegerehrung Wettbewerb: So schön ist der Rhein Weser Turm bei Vollmond

Kirchhundem. Die Sieger des Rheini-Malwettbewerbs stehen fest. Jetzt wurden die Sieger geehrt. Dier Siegerbilder werden ausgestellt.

Zur Preisverleihung des Rheini-Malwettbewerbs hatten Christa Gattwinkel als „Türmerin des Jahres“ und der Förderverein des Rhein-Weser-Turms alle Preisträger und ihre Familien in das Restaurant im Rhein-Weser-Turm eingeladen. „Male deinen schönsten Rheini, wie er sich in einer Vollmondnacht verwandelt“, so lautete das Motto des Malwettbewerbs, zu dem Christa Gattwinkel und Tatjana Vente im Februar aufgerufen hatten.

Nach begrüßenden Worten von Bernhard Schwermer und Georg Koch als Vertreter des Fördervereins, einem kurzen Musikstück, gespielt von Klaudia Poggel und Christopher Weber auf der Querflöte, gab es zunächst eine kleine Premiere. Christa Gattwinkel las den Kindern eine neue Geschichte von Rheini, dem Maskottchen Rhein-Weser-Turm vor. Diesmal ging es für Rheini an die Nordsee, genau an den Ort, wo die Weser in die Nordsee mündet, denn Rheini wollte gern die Weser kennenlernen.

Bevor es zur eigentlichen Siegerehrung kam, konnten sich die Familien Kaffee und Waffeln schmecken lassen. Rund 85 Einsendungen hatten den Weg zum Rhein-Weser-Turm gefunden. Hieraus hatte die siebenköpfige Jury die Sieger gewählt.

Christa Gattwinkel liest eine neue Rheini-Geschichte vor. Foto: Privat / WP

In der Kategorie 10-12 jährige Kinder haben gewonnen: Platz 1: Anna Rosa Burhorst (Planwagenfahrt für Familie oder Schulklasse), Platz 2: Annika Heimes (Familienessen auf dem Rhein-Weser-Turm), Platz 3: Luisa Heimes de Sousa (Waffelessen für die Familie auf dem Rhein-Weser-Turm).

Bei den jüngeren Kindern malten sich unter die ersten drei: Platz 1: Emma Hanses, Platz 2: Jonas Fischer und Platz 3: Lenia Werner, sie kamen die gleichen Preise wie Gewinner bei den älteren Kinder.

Christa Gattwinkel dankte allen Kindern für die Teilnahme am Malwettbewerb und freut sich, wenn ihre Rheini-Geschichten vielen Kindern und Erwachsenen Freude machen und sie „ihren“ Turm einmal besuchen. Alle vier Rheini-Geschichten werden auf der Homepage der Gemeinde Kirchhundem veröffentlicht und können dort nachgelesen werden (http://www.kirchhundem.de/Kirchhundem/Orte/Rhein-Weser-Turm?&La=1). Die Familie Schwermer wird alle für den Wettbewerb gemalten Bilder im Rhein-Weser-Turm ausstellen.

Christa Gattwinkel, Gründerin und bis heute Leiterin der „Smily Kids-Gruppen“ im Kreuzbund für Kinder aus suchtbelasteten Familien, wurde im August 2019 als Türmerin des Jahres des Rhein Weser Turms ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung werden Persönlichkeiten aus beispielsweise Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft oder sozialem Leben geehrt, die durch besonderes Engagement für die Allgemeinheit, durch Tatkraft und Durchhaltevermögen im übertragenen Sinn „Turm-Qualitäten“ bewiesen haben.