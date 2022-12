Wetter im Kreis Olpe – Weihnachtsfest mit Sonne und Regen

Wassertropfen sind an einem Nadelbaum-Zweig zu sehen (Symbolbild).

Kreis Olpe. Regenschauer statt Schneeböe - Das Weihnachtsfest im Kreis Olpe fällt in diesem Jahr ziemlich warm und nass aus. Blick in die Wetterstatistik.

Statt weißer Weihnachten ziehen auch am zweiten Weihnachtsfeiertag Regenschauer über den Kreis Olpe. Am frühen Morgen blitzt dann sogar mal die Sonne durch die Wolkendecke. Auf Schneewanderungen müssen die Menschen auch in diesem Jahr verzichten. Ist es vielleicht sogar das wärmste Weihnachtsfest seit Jahren?

Ein Blick auf die Daten der Wetterstation Olpe (www.wetterstation-olpe.de) gibt Antworten. Tatsächlich sind für heute, 26. Dezember, in Olpe Temperaturen bis zu 8,2 Grad Celsius gemeldet. Dazu Niederschlagsmengen von 4,1 Liter pro Quadratmeter. Das ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren wärmer.

Die vergangenen Jahre im Überblick:

2021 : Die Höchsttemperatur lag am zweiten Weihnachtsfeiertag bei 1,3 Grad Celsius. Die niedrigste Temperatur lag bei -2 Grad Celsius. Niederschlagsmenge: Gerade mal 1 Liter pro Quadratmeter.

: Die Höchsttemperatur lag am zweiten Weihnachtsfeiertag bei 1,3 Grad Celsius. Die niedrigste Temperatur lag bei -2 Grad Celsius. Niederschlagsmenge: Gerade mal 1 Liter pro Quadratmeter. 2020 : höchste Temperatur: 3,3 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: 0,5 Grad Celsius, Niederschlag: 0,7 Liter pro Quadratmeter.

: höchste Temperatur: 3,3 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: 0,5 Grad Celsius, Niederschlag: 0,7 Liter pro Quadratmeter. 2019 : höchste Temperatur: 5 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: 2,2 Grad Celsius, Niederschlag: 0 Liter pro Quadratmeter.

: höchste Temperatur: 5 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: 2,2 Grad Celsius, Niederschlag: 0 Liter pro Quadratmeter. 2018 : höchste Temperatur: 2,1 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: -2,9 Grad Celsius, Niederschlag: 0 Liter pro Quadratmeter.

: höchste Temperatur: 2,1 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: -2,9 Grad Celsius, Niederschlag: 0 Liter pro Quadratmeter. 2017 : höchste Temperatur: 5,8 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: 2,4 Grad Celsius, Niederschlag: 6 Liter pro Quadratmeter.

: höchste Temperatur: 5,8 Grad Celsius; niedrigste Temperatur: 2,4 Grad Celsius, Niederschlag: 6 Liter pro Quadratmeter. 2016 lag die Höchsttemperatur am zweiten Weihnachtsfeiertag hingegen bei 8,7 Grad Celsius, die niedrigste Temperatur: 1,1 Grad Celsius, Niederschlag: 3,8 Liter pro Quadratmeter.

