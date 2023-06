Wetter im Kreis Olpe – Warnung vor schwerem Gewitter

Große Hagelkörner, Gewitterzellen und ein Tornado-Risiko: Am Donnerstag werden in Deutschland zahlreiche Unwetter erwartet. Doch wie kommt es zu der Wetterlage?

Kreis Olpe. Der DWD hat auch für den Kreis Olpe eine Unwetter-Warnung ausgesprochen. Schwere Gewitter sind ab 12 Uhr möglich.

Es drohen Unwetter mit teils extrem heftigen Regenfällen: Der Donnerstag dürfte in Teilen Deutschlands ungemütlich werden. Vor allem in Mitteldeutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) darüber hinaus mit einem erhöhten Tornado-Risiko. Auch für den gesamten Kreis Olpe hat der DWD eine Unwetter-Warnung ausgesprochen. Ab 12 Uhr wird vor „schwerem Gewitter“ gewarnt. „Der Fachdienst Brand- und Bevölkerungsschutz/Rettungsdienst beobachtet die Unwetterlage genau, um schnell reagieren zu können“, teilt Stefanie Gerlach, Pressesprecherin beim Kreis Olpe auf Anfrage mit. „Abstimmungen mit dem Kreisbrandmeister und den Leitern der Feuerwehren erfolgen je nach Erfordernis.“

„Ab Donnerstagmittag ziehen von Südwesten einzelne schwere Gewitter auf. Diese können lokal mit heftigem Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in einer Stunde, Sturmböen bzw. schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 100 km/h (Bft 9-10) und Hagel mit Korngrößen um 3 cm einhergehen“, so der DWD auf seiner Internetseite. „Örtlich ist die Bildung einzelner Tornados nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.“

