Wetter im Kreis Olpe: Starker Schneefall möglich

Kreis Olpe Nach den massiven Regenfällen im Kreis Olpe kehrt der Winter mit voller Wucht zurück. Schwerer Schneefall ab Mittwoch, 17. Januar, möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert über möglichen starken Schneefall und Schneeverwehungen ab Mittwoch, 17. Januar (7 Uhr) bis Donnerstag, 18. Januar (7 Uhr). Die Vorabinformation gilt auch für den Kreis Olpe. Inwiefern die sieben Städte und Gemeinden tatsächlich betroffen sind, ist unklar. „Im Zusammenhang mit einer markanten Luftmassengrenze kommen teils intensive und länger anhaltende Schneefälle auf. Dabei ist mit 10-15 cm Neuschnee in 6 Stunden bzw. 10-25 cm in 12 Stunden oder 20 bis 40 cm in 24 Stunden zu rechnen“, schreibt der DWD auf seiner Homepage. „Die genaue Lage der Luftmassengrenze ist weiter nicht sicher.“

„Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen“, so der DWD weiter. „Das Unwetter-Ereignis wird verbreitet erwartet, insbesondere in höheren Lagen und in Staulagen. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.“

Aufgrund der derzeit anhaltenden winterlichen Verhältnisse und der aktuellen Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen am Mittwoch bittet die Kreispolizeibehörde Olpe alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise an die Witterungsverhältnisse anzupassen und auf nicht notwendige Fahrten zu überdenken. „Erfahrungsgemäß kann es zudem durch liegengebliebene Fahrzeuge und durch umgefallene Bäume zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen“, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Tipps, wie Verkehrsteilnehmende auch im Winter sicher an ihr Ziel gelangen, gibt es auf der Internetseite der Polizei.

