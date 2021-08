Wie die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen aufgestellt ist

Kürzlich fand in der Stadthalle in Olpe unsere jährliche Vertreterversammlung der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG statt.

Auf eine digitale Zusammenkunft hatte die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen im Juni bewusst verzichtet und ihre Vertreterversammlung nun in einer Präsenzveranstaltung in der Olper Stadthalle nachgeholt. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme ist gewachsen. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Prozent auf insgesamt 777,6 Mio. Euro erhöht. Von deutlich größerer Bedeutung für die Volksbank ist aber die Entwicklung des Kundengeschäftsvolumens. Hier verzeichnet die Bank im Jahr 2020 einen Zuwachs von 5,8 Prozent auf 1575 Mio. Euro. Das gesamte Kundenkreditvolumen stieg im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent. Klarer Wachstumstreiber war das Kundenanlagevolumen, dass um 8 Prozent auf 980 Mio. Euro angestiegen ist.

Ergebnisrechnung 2020

Vor dem Hintergrund der herausfordernden Rahmenbedingungen, wie das extrem niedrige Zinsniveau und der damit verbundene Druck auf die Zinsmarge, waren rückläufige Zinserträge sowohl bei den Kundendarlehen als auch bei den Wertpapieranlagen zu verzeichnen. Der Zinsüberschuss betrug 12,5 Mio. Euro, etwas weniger als im Vorjahr. Das Ergebnis aus den Provisionen betrug 5,6 Mio. Euro und beinhaltet ein gutes Wertpapiergeschäft und ein gutes Vermittlungsgeschäft mit den Verbundpartnern. Stabil geblieben sind die Betriebsaufwendungen, die im Berichtsjahr 13,2 Mio. Euro betrugen. Insgesamt verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,3 Mio. Euro. „Gerade wenn man die besonderen Herausforderungen der Corona-Krise berücksichtigt, kann man wohl sagen, dass wir uns 2020 gut geschlagen haben“, resümierte Marco Heinemann.

Rückblick

Neben allen Herausforderungen im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es auch Positives zu berichten, wie die erfolgreiche Spendenaktion „Ideen möglich machen“, bei der die Volksbank neben 90.000 Euro aus Gewinnsparmitteln zusätzlich 100.000 Euro an heimische Vereine spendete oder auch die Neueröffnung der Vertriebshauptelle „Franziskanerstraße“ in Olpe.

Herausforderungen

Marco Heinemann gab ebenfalls einen Ausblick auf die Herausforderungen und Perspektiven im aktuellen Geschäftsjahr. So wurden aufgrund der Corona-Pandemie im November drei Geschäftsstellen vorübergehend geschlossen. Im Juni konnten die Schließungen wieder aufgehoben werden, wenn auch in Gerlingen und Hünsborn mit angepassten Servicezeiten. Jedoch konnte auf Kurzarbeit verzichtet werden und – wo es möglich war – wurden Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet, auch um Kinderbetreuung zu ermöglichen. Die Coronakrise und deren wirtschaftlichen Folgen seien nur schwer greifbar, auch die Bank müsse sich auf schwierige Zeiten einstellen. „Allerdings verfügen wir dank einer umsichtigen Kredit- und Strukturpolitik in den vergangenen Jahren über einen veritablen Risikopuffer, den wir auch im letzten Jahr noch einmal deutlich ausbauen konnten“, berichtet Heinemann.

Dividende

Aufgrund der erfreulichen Zahlen schlugen Vorstand und Aufsichtsrat der Versammlung die Auszahlung einer Dividende von insgesamt 4,5 Prozent vor. Die Auszahlung beinhaltet auch die Dividende für 2019 in Höhe von drei Prozent, da auf Anordnung der EZB in 2020 keine Dividende ausgeschüttet werden durfte. Dem Vorschlag stimmten die Vertreter einstimmig zu.

Änderungen

Die fortschreitende Digitalisierung sowie Anpassungen an weitere Rahmenbedingungen machte auch die Änderung der Satzung sowie der Wahlordnung der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen notwendig. So soll es zukünftig möglich sein, Vertreterversammlungen in einem virtuellen Format anzubieten. Des Weiteren streicht die Volksbank die Nachschusspflicht für die Mitglieder. Die Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen. Außerdem stimmten die Vertreter der Neufassung der Wahlordnung zu. Sie dient als Rechtsgrundlage für die bis zur nächsten Vertreterversammlung durchzuführende Mitgliedervertreterwahl. Dazu wurden 6 Mitglieder gewählt, die einen Teil des Wahlausschusses bilden. Diesem gehören ferner vier Aufsichtsratsmitglieder und zwei Vorstandsmitglieder an.

Einstimmig votierten die Mitglieder auch für die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Turnusgemäß schieden 2 Aufsichtsratsmitglieder aus. Wiedergewählt wurden Dieter Nebeling aus Drolshagen und Michael Arens aus Wenden.

