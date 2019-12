Wie ein Pfarrer Weihnachten feiert: Ludger Wollweber erzählt

Christmetten sind vom Ursprung her eigentlich Nachtfeiern. Die Gläubigen versammeln sich damals zur mitternächtlichen Stunde der Heiligen Nacht in den Kirchen, um die Geburt Jesu Christi zu feiern. Heute findet sie oft ein bisschen früher statt. So wie in Halberbracht. Pfarrer Ludger Wollweber empfängt die Christen um 23 Uhr, hält seine Predigt, gibt ihnen Gottes Segen. Danach gehen die Menschen ihre Wege, meist nach Hause, wo sie den Abend im Kreise der Familie ausklingen lassen. Doch wie feiert eigentlich ein katholischer Pfarrer?

Hinter die Fassade blicken

Ludger Wollweber ist 61 Jahre alt, ist mit seinen Geschwistern in Olpe aufgewachsen und predigt seit 1998 im Lennestädter Raum. Unsere Zeitung trifft sich heute mit ihm im Pfarrbüro in Meggen, unweit der Kirche. Er arbeitet gerade an den letzten Vorbereitungen für seine Gottesdienste über die Feiertage. „Ich fange meistens eine Woche vorher an und überlege mir, was ich predigen möchte“, erzählt Ludger Wollweber. „Ich versuche die Botschaft von Weihnachten immer zu erden.“ Es geht ihm darum, alle Menschen, die den Weg in die Kirche finden, mit seinen Worten zu erreichen, sie alle gleichermaßen mitzunehmen. Das ist nicht so einfach. Schließlich kommt jeder mit einem anderen Ansinnen in den Gottesdienst. Der eine möchte lediglich frohen Mutes die Predigt genießen, der andere hat Angst vor dem Fest. Vielleicht, weil es Todesfälle in der Familie gab. Vielleicht, weil einer der Plätze am Esstisch dieses Mal leer bleiben wird. Vielleicht steht aber auch eine Operation bevor. „Hinter jeder Fassade, tut sich etwas auf, was man nicht sieht“, sagt der Pfarrer. „Trotz allem lässt uns Gott nicht im Stich. Das deutlich zu machen, ist die Herausforderung.“

Insgesamt sieben Gottesdienste hält Pfarrer Ludger Wollweber über die Weihnachtstage. Die Arbeitsbelastung hält sich aber in Grenzen, sagt er. „Viele Leute denken, dass ich gerade über Weihnachten besonders viel zu tun hätte“, sagt er. „Aber das ist nicht so. Die meiste Arbeit fällt zwischen Ostern und den Sommerferien an.“ Hochzeiten, Taufen, Kommunion, Wallfahrten, Pfarrfeste, Messen und Beerdigungen gehören unter anderem zu seinen regelmäßigen Aufgaben.

Stühle werden dazugestellt

Das Weihnachtsfest unterliegt einem stetigen Wandel. Mittlerweile steht weniger der Glaube, sondern viel mehr die Bescherung im Vordergrund. Es ist bunter und teilweise schriller geworden. Umso mehr freut sich Pfarrer Ludger Wollweber, dass die Gottesdienste zur Weihnachtszeit nach wie vor gut besucht werden. „An Heiligabend müssen wir schon mal Stühle dazu stellen“, erzählt er. „Viele sitzen auch schon vor Beginn des Gottesdienstes in der Kirche.“

Kreis Olpe Gottesdienste mit Pfarrer Ludger Wollweber Heiligabend findet die Familienmesse mit Krippenspiel um 14.30 Uhr in Maumke statt. Um 17 Uhr folgt der Gottesdienst in Meggen, um 23 Uhr die Christmette in Halberbracht. Erster Weihnachtsfeiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst in Maumke, und um 11 Uhr Gottesdienst in Meggen. Am 26. Dezember geht es um 9.30 Uhr in Halberbracht und um 11 Uhr Meggen weiter.

Wenn die Christmette in Halberbracht beendet ist, wird Pfarrer Ludger Wollweber den Heiligen Abend bei Freunden mit einem entsprechenden Abendessen ausklingen lassen. Auch den ersten Weihnachtsfeiertag wird er ähnlich verbringen. Der 26. Dezember wird er mit seiner Familie feiern. Seine Schwester in Gerlingen lädt ein. Auch sein Bruder Hans-Jürgen Wollweber, Pfarrer in Ruhestand, wird dabei sein. „Weihnachtsgeschenke gibt es bei uns nicht“, verrät Ludger Wollweber. „Vieles, was man braucht, hat man. Das wäre was anderes, wenn Kinder dabei wären. Das Zusammensein mit Menschen, die einem etwas bedeuten, darum geht es ja eigentlich an Weihnachten.“

Es sind vor allem die Weihnachtsfeste seiner Kindheit, die ihm in Erinnerung geblieben sind. Vor allem die ersten zehn bis zwölf Jahre, erzählt er. „Bei uns gab es immer einen ganz festen Ritus an Heiligabend. Kaffee trinken, Weihnachtslieder singen, Bescherung und dann ging es in die Kirche“, erzählt der Pfarrer. Und dann gab es noch das Weihnachten, das für ihn rückblickend schon ein kleines Wunder war. Als er 17 Jahre alt war, entdeckten Ärzte eine Zyste an seiner Wirbelsäule. Hätten die Ärzte ihn nicht sofort operiert, hätte Ludger Wollweber sein Leben im Rollstuhl verbringen müssen. „Kurz vor Weihnachten konnte ich dann wieder nach Hause“, erzählt er. „Das war Geschenk genug.“

Zauber in der Kindheit

Eine elektrische Eisenbahn, ein Parkhaus für seine Spielautos, ein Chemiebaukasten – der Pfarrer erinnert sich noch an einige Präsente, die unter dem Baum gelegen haben. „Meine Eltern haben sich immer richtig ins Zeug gelegt“, erzählt er. „Wir haben Weihnachten immer tolle Geschenke bekommen.“ Und eines der Geschenke hält er bis heute besonders in Ehren: Eine Stola für das Messgewand. Diese hatte seine Mutter nämlich selbst gestickt. Obwohl sie oft Schmerzen in den Fingern hatte. „Weihnachten hatte schon immer seinen Zauber als Kind“, sagt Ludger Wollweber. „Der ist bei uns Erwachsenen zwar immer noch da, aber nicht mehr so, wie man es als Kind erlebt hat.“