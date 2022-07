Wie ist das möglich? Die Stones und die ewige Jugend

Mick Jagger: Mit 79 noch fit wie ein Flummy. Da stimmt irgend etwas nicht… .

„Nehmt Euch bloß in Acht vor dem ganzen Sex- und Drogenkram dieser langhaarigen Rocker“ warnte uns die Nachkriegs-Generation vor einem ausschweifenden Lebensstil. Das nehme kein gutes Ende. Vier Jahrzehnte später verstehe ich die Welt nicht mehr. Gerade die 60 überschritten, komme ich mit meinem Übergewicht und dem rausspringenden Meniskus kaum noch die drei Treppen zum Büro hoch. Und ein kleines, schmächtiges Männlein aus Dartford in der englischen Grafschaft Kent springt mit 79 noch auf den Bühnen dieser Welt umher, als hätte es einen Haufen Flummis verschluckt. Und der kleine Mann hat in seinen wilden Jugendzeiten gesoffen, gekifft und Groupies flach gelegt, dass die Heide wackelt: Acht Kinder von fünf Frauen - und ob diese Aufzählung wirklich belastbar ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt.

Wie um alles in der Welt kann das sein, welchen Zaubertrank zieht der sich rein? Mit Whisky kann es nix zu tun haben. Das habe ich schon probiert. Okay, irgendwie hat vielleicht der Pferdefüßige die Finger im Spiel. Denn wer in einem Kult-Song Sympathie für den Beelzebub besingt, kriegt als Gegenleistung wohl ewige Jugend… .

