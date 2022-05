Wiesen im Kreis Olpe: Erst dann sollte gemäht werden

Olpe. Der Friedhof in Olpe ist eine Oase für Bienen. Lob dafür kommt vom Kreisimkerverband. Ihr Appell: Rasen bitte nicht stets rappelkurz halten.

Seit Jahrzehnten wird der alte evangelische Friedhof an der Bergstraße in Olpe nicht mehr belegt. Dennoch ist er weiterhin als Friedhof gewidmet. Einige Grabsteine und wenige komplette Grabanlagen sind erhalten, oft komplett überwuchert und von der Natur zurückerobert. Ausnahmen bilden die Kriegsgräber der Soldaten, denen in Deutschland ewiges Ruherecht eingeräumt wird, und das Grabmal von Theodor Mietens, dem Gründer der evangelischen Kirchengemeinde Olpe. Insgesamt stellt der alte Friedhof eine Oase der Ruhe dar, die zum Verweilen einlädt. „Das wird auch so bleiben“, so Kirchmeisterin Doris Thieme. Es habe schon mehrfach Anfragen gegeben, den ehemaligen Friedhof aufzugeben, doch sei es das erklärte Ziel der evangelischen Kirchengemeinde Olpe, hier eine kleine „grüne Lunge“ vorzuhalten und insbesondere einen Rückzugsort für Insekten anzubieten. „Die Pflege haben wir an die Stadt Olpe übertragen, die das nach unseren Vorgaben ausführt“, so Doris Thieme.

Und wer genauer hinschaut, erkennt, dass dies erfolgreich ist: Die Wiese ist gespickt von Blüten zahlreicher Wildblumen, etwa dem Löwenzahn, und diese sind Ziel ungezählter Fluginsekten. Insbesondere auch die Honigbiene ist hier anzutreffen, die gleich zweifachen Nutzen bringt, bestäubt sie doch einerseits die Pflanzen und sorgt damit für deren Fortpflanzung, sammelt dabei andererseits wertvollen Nektar, der als Honig nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund ist. Fritz Klocke, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit beim Kreisimkerverband, lobt die evangelische Kirchengemeinde Olpe für diese Art der Grünflächenpflege. Er appelliert an alle Gartenbesitzer, es gleichzutun und den Rasen nicht stets rappelkurz zu halten.

Zumindest Teilflächen der Wildblüte überlassen

Und wenn eine Wiese doch häufig gemäht werden muss, etwa, weil sie als Sportrasen genutzt wird, dann, so Klocke, sollten die Wiesenbesitzerinnen oder -besitzer zumindest Teilflächen der Wildblüte überlassen. Das könne eine wandernde Zone sein, die bei jedem Mähvorgang neu ausgespart wird, ein entsprechender Randstreifen oder ein ganzes Areal, das dann als Bienenweide dient. „Es reicht aus, wenn man solche Wiesen nach Abschluss der Blüte mäht“, so Klocke. Bis dahin stünden die zahlreichen Blumen mit ihren Blüten als „Weide“ für die Immen zur Verfügung.

Klocke ergänzt, auch die Stadt Olpe könne noch deutlich mehr für die Bienen tun, indem insbesondere Ende Juli/Anfang August durch einen entsprechenden Mähplan die Blühphase an Grün- und Randstreifen berücksichtigt würde. „Außerdem muss auch nicht jeder Randstreifen gemulcht werden, hier könnte man viel mehr stehenlassen, wenn die Verkehrssicherungspflicht es zulässt.“

