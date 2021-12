Die Polizei verfolgte einen Autofahrer in Olpe mit bis zu 100 km/h.

Kontrolle Wilde Verfolgungsjagd in Olpe: Fahrer flüchtet vor Polizei

Olpe. Als ein Autofahrer in Olpe angehalten werden sollte, drehte er um und flüchtete halsbrecherisch. Später fand die Polizei den Grund heraus.

Ein Autofahrer hat sich in Olpe in der Nacht zu Freitag, 24. Dezember, eine Verfolgungsjagd mit zeitweise mehr als 100 km/h mit der Polizei geliefert.

Der Mann sollte um 1 Uhr in der Bruchstraße angehalten werden, weil er in der Baustelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten hatte, berichtet die Polizei. Daraufhin wendete der Fahrer und fuhr entgegen der Einbahnstraßen-Regelung in Richtung Wenden davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, musste den Fahrer dann aber ziehen lassen.

+++ Auch interessant: In Olpe soll das größte Schuhhaus Südwestfalens entstehen +++

Kurze Zeit später wurde das Auto auf dem Parkplatz einer Firma an der Straße Im Grüntal in Dahl gesichtet, der Fahrer stand neben der Fahrertür. Als er die Polizei bemerkte, rannte er in die Dunkelheit davon und konnte einer Überprüfung entgehen.

Der Grund für die Flucht vor der Polizei dürfte darin gelegen haben, dass der 32-jährige Fahrzeugnutzer nach anschließenden Recherchen aktuell nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, berichtet die Polizei. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe