Wildunfall auf A 45 bei Olpe: Auto kracht in Leitplanke

Olpe. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A 45 verletzt worden. Angeblich geriet er ins Schleudern, weil er einem Tier ausweichen musste.

Ein Tier hat in der Nacht zu Samstag angeblich einen Unfall auf der A 45 bei Olpe verursacht. So erklärt es zumindest der Autofahrer aus Dortmund, der gegen 1.15 Uhr auf regennasser Fahrbahn in Höhe des Rastplatzes Springe mit seinem Wagen ins Schleudern geriet und in die Leitplanke krachte.

Der Fahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnte. Sein Wagen wurde an der Front so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

+++ Droht ein Strom-Kollaps? Warum ein Unternehmer aus Olpe Alarm schlägt +++

Die Polizei konnte an der Unfallstelle kein totes Tier auffinden. Ob es sich tatsächlich um einen Wildunfall handelt, ist daher noch offen.

Das Notfallsystem des Unfallautos hatte bei der Feuerwehr zunächst einige Verwirrung gestiftet. Es übermittelte der Leitstelle einen Unfall mit eingeklemmter Person in der Straße „Im großen Garten“ in Saßmicke. Als die Feuerwehr dort keine Hinweise auf einen Unfall entdeckte, wurde klar, dass sich die Einsatzstelle auf der nahegelegenen Autobahn befunden haben musste.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe