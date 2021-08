Bei einem Wildunfall in Drolshagen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Unfall Wildunfall in Drolshagen: Motorradfahrer schwer verletzt

Drolshagen. Ein Reh hat einen Motorradfahrer in Drolshagen überrascht. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch die Kollision überschlug er sich.

Bei einem Wildunfall in Drolshagen ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch schwer verletzt worden. Ein Reh verendete an der Unfallstelle, berichtet die Polizei.

Der Motorradfahrer war gegen 18 Uhr auf der K 13 von Wintersohl in Richtung Fahrenschotten unterwegs, als das Reh in einer Linkskurve plötzlich von der rechten Böschung aus auf die Fahrbahn lief. Der 61-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die Kollision geriet er mit dem Krad ins Schleudern, fuhr gegen einen Bordstein und überschlug sich, bevor er auf dem Seitenstreifen liegen blieb.

Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

