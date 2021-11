Wetter Winter im Kreis Olpe: So viel Schnee liegt in den Höhenlagen

Lennestadt. In der Nacht zu Samstag hat es in den Höhenlagen im Kreis Olpe geschneit. Einige Wanderwege, wie an der Hohen Bracht, sind kaum passierbar.

Der erste Schnee ist da. In der Nacht zum Samstag schüttelte Frau Holle zum ersten Mal in diesem Spätherbst über den Höhenlagen des Kreises die Kissen aus. Besonders die Kinder konnten es kaum erwarten, durch den frischen Schnee zu laufen, so wie der dreijährige Felix aus Niederfischbach.

Der junge Mann war aber am Samstag nicht der erste Schneefan an der Hohen Bracht. Andere hatten am frühen Morgen schon einen großen Schneemann gebaut. Die fünf bis zehn Zentimeter weiße Pracht verzauberte die Landschaft in ein Winter-Wonderland. Aber Vorsicht! Die Wanderwege unter der etwa sieben bis zehn Zentimeter dicken Schneedecke sind durch die massive Holzabfuhr zum Teil zerstört, kaum begehbar oder gesperrt.

