Wintereinbruch im Kreis: Neun Unfälle mit hohem Sachschaden

Kreis Olpe. Alle Jahre wieder. Nach dem Schneefall am Mittwoch meldet die Polizei viele Unfälle mit hohem Sachschaden und drei Verletzten.

Zahlreiche Unfälle haben sich am Mittwoch, 15. Dezember, in den Morgenstunden aufgrund von Schnee und Glätte ereignet. Einige Verkehrsteilnehmer kamen aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab. In zwei Fällen wurden Personen verletzt. Bei insgesamt neun Unfällen entstand Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.

Zunächst ereignete sich ein Alleinunfall gegen 10 Uhr auf der B 517 in Heidschott. Eine 37-Jährige kam in Richtung Benolpe in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Zusammenstoß wurde sie verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein weiterer Alleinunfall ereignete sich gegen 11 Uhr in Finnentrop. Dabei geriet eine 29-Jährige mit ihrem Pkw auf der Attendorner Straße (L 539) in Richtung Attendorn auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn und krachte gegen ein Verkehrszeichen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin und ihr dreijähriger Sohn verletzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wollte die Mutter sich gemeinsam mit ihrem Kind in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer, bei der anhaltenden Kälteperiode sowie bei Schnee und Glätte besonders vorsichtig und umsichtig zu fahren. Sowohl vorausschauendes Fahren als auch gegenseitige Rücksichtnahme sind bei widrigen Witterungsverhältnissen besonders wichtig. Zudem sollten Fußgängerinnen und Fußgänger, vor allem Kinder, helle Kleidung anziehen und nach Möglichkeit Reflektoren an der Kleidung anbringen, um möglichst früh gesehen zu werden.

