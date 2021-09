Wir diskutieren über den Schützen-Check: Seien Sie dabei!

Kreis Olpe. Hunderte Anhänger des Schützenwesens im Kreis Olpe haben uns im Schützen-Check ihre Meinung gesagt. Lassen Sie uns nun über die Ergebnisse reden!

Kein Mitfiebern unter der Vogelstange, kein fröhliches Beisammensein mit Freunden und Nachbarn auf dem Dorfplatz, keine Festmusik mit Pauken und Trompeten: Ohne Schützenfeste ist der Sommer im Kreis Olpe einfach nicht derselbe. Was schon 2020 galt, hat sich dieses Jahr wiederholt. Wie geht es den Schützenvereinen nun im zweiten Jahr der Pandemie? Das wollte unsere Redaktion mit dem Schützen-Check herausfinden.

Hunderte Freunde und Anhänger des Schützenwesens nahmen an unserer Umfrage teil. In acht Folgen blickten wir in den vergangenen Wochen auf die teils eindeutigen, teils aber auch überraschenden Ergebnisse. Nun geht der Schützen-Check zu Ende – mit einem letzten Highlight: In Form einer Podiumsdiskussion möchten wir uns mit Frauen und Männern, die das Schützenwesen prägen, über die Ergebnisse unserer Umfrage austauschen. Und auch Sie sind herzlich eingeladen!

+++ Lesen Sie auch: So laufen die Drittimpfungen im Kreis Olpe +++

Vertreter aus dem Kreisschützenbund, aus kleinen und großen Vereinen und auch Außenstehende werden die Ergebnisse unserer Umfrage bewerten und vor allem werden sie in die Zukunft schauen: Welche Chancen bieten sich den Vereinen? Und welche Hausaufgaben haben die Schützen zu erledigen, um nach der Corona-Krise erfolgreich durchstarten zu können?

Die Diskussionsrunde beginnt am Freitag, 10. September, um 18.30 Uhr in der Hundemtalhalle (Schmiedeweg 7) in Würdinghausen. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel. Anmeldungen nehmen wir entgegen per E-Mail an aktion-olpe@wp.de.

>>> Schützen-Check: Hier gibt es alle Geschichten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe