Wirtschaftskraft: Olpe gehört zu den erfolgreichsten Städten

Olpe. In einem Ranking der erfolgreichsten mittelgroßen Städte belegt die Stadt Olpe den 25. Platz und punktet vor allem beim Thema Wirtschaftskraft.

Die Kreisstadt Olpe erzielt in einem aktuellen Ranking der erfolgreichsten mittelgroßen Städte Deutschlands einen hervorragenden 25. Platz. Das Magazin des Städte- und Gemeindebundes „KOMMUNAL“ hatte in Zusammenarbeit mit dem Analyseunternehmen Contor-Regio 587 Städte mit Einwohnerzahlen von mindestens 20.000 bis maximal 75.000 Personen anhand von 67 Indikatoren verglichen.

Olpe punktet insbesondere beim Thema Wirtschaftskraft. Das erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin bzw. Einwohner liegt rund 15% über dem Mittelwert aller bewerteten Städte, das pro Person verfügbare Einkommen sogar 20% darüber. Diese sehr gute wirtschaftliche Situation stellt sich auch bei der Arbeitslosenquote dar, die in Olpe mit 1,9% angegeben wird, während sie im Mittel 2,75% beträgt.

Positiver Wert im Bereich der Zuzüge

Bürgermeister Peter Weber: „Olpe ist aufgrund der hervorragenden Verkehrsanbindung, dem naturnahen Lebensumfeld, der breitgefächerten Schullandschaft, der guten medizinischen Versorgung sowie dem vorhandenen Einzelhandels- und Gastronomieangebot ein attraktiver Wirtschaftsstandort, an dem man gerne lebt und der auch Fachkräfte anzieht.“

Diese Tatsache spiegelt sich ebenso in dem in der Analyse betrachteten, sogenannten Wanderungssaldo wider. Dabei handelt es sich um eine Messgröße, die die Differenz zwischen Zu- und Abwanderung in Relation zur Gesamteinwohnerzahl beschreibt. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen darf sich die Kreisstadt über einen positiven Wert im Bereich der Zuzüge freuen. Vielversprechend ist ebenfalls der Anteil der Jugendlichen unter 20 Jahren an der Gesamtbevölkerung, der mit 19%, wenn auch knapp, über dem Mittelwert liegt.

Luft nach oben beim Thema Wohnen

Verbesserungspotential gibt es beim Thema „Wohnen“. Mit rund 480 Wohnungen und 138 Häusern je tausend Einwohnerinnen bzw. Einwohner bewegt sich Olpe unterhalb der Mittelwerte von rund 500 Wohnungen bzw. 163 Häusern. Die Analyse berücksichtigt jedoch nicht nur statische Werte, sondern legt besonderes Gewicht auf die Auswertung dynamischer Indikatoren. Hierbei zeigt sich ein auffallend positiver Trend. Sowohl die Entwicklung der Anzahl der Wohnungen als auch der Einfamilienhäuser innerhalb der letzten fünf Jahre bewegen sich deutlich über dem Mittelwert.

Arne Bubenheim, Leiter des Bauordnungs- und Planungsamt der Kreisstadt Olpe: „Das tolle Ergebnis des Rankings bestätigt Olpes steigendes überregionale Attraktivität als Wohn- und Arbeitsstandort und bestärkt uns auf unserem Weg, auch weiterhin aktiv Wohnbau- und Gewerbeflächen zu entwickeln.“

