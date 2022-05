Wo die AfD im Kreis Olpe nur eine Stimme bekam

Am Wahlabend im Olper Kreishaus hatten die beiden Mitglieder der AfD-Kreistagsfraktion, Klaus Heger (links) und Rainer Uta (rechts), ihre Direktkandidatin, Regine Stephan, begleitet. Sie blieb chancenlos, die Partei schnitt im Kreisgebiet in etwa wie auf Landesebene ab. Die Verteilung in den Wahlbezirken jedoch ist sehr differenziert.