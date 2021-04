Wo sich Lennestadt bei den Radwegen verbessern kann

Mitglieder der Ortsunion Altenhundem regen die Ausweisung eines Radweges ab dem Hundem-Lenne-Center entlang der B 517 in Richtung Kirchhundem an. (Von vorne: Kerstin Brauer, Carsten Schmidt, Marcus Cramer, Ingo Bankstahl und Heiko Kitscha)

Lennestadt. Die CDU Lennestadt möchte sich für attraktive Radwege einsetzen und führte deswegen eine Umfrage durch. Wo es Verbesserungsbedarf gibt:

Die CDU Lennestadt will das Mobilitätsangebot in der Stadt verbessern und hat dabei das Fahrrad als ein wichtiger Baustein im Blick. Damit das Rad zum Alltagsverkehrsmittel werden kann, müssen attraktive Radwegeverbindungen für den Alltags- und Freizeitverkehr erhalten und weiter entwickelt werden. Und hier gibt es noch viel zu tun. In einer aktuell durchgeführten Umfrage der CDU-Lennestadt traten eine ganze Reihe von Schwachstellen und Gefahrenpunkten zutage.

Lennestadt: Umfrage zeigt Schwachstellen und Gefahren bei Radwegen auf

Dazu gehören unter anderem das fehlende Teilstück des SauerlandRadrings im Lennetal zwischen Störmecke und Lenne (wir berichteten mehrmals), einzelne Gefahrenpunkte an bestehenden Radwegen (Kanten, enge Kurven, gefährliche Straßenquerungen), die Anbindung von Gleierbrück in den Kurpark in Saalhausen, eine fehlende Radwegeverbindung zwischen Altenhundem und Kirchhundem, die gefährliche Querung der L 715 an der Hohe-Bracht-Straße in Bilstein oberhalb des Kinderspielplatzes, oder gefährliche Teilstücke an Bundes- und Landstraßen wie beispielsweise in Kirchveischede oder Grevenbrück (B 55).

Dorothea Happe (CDU Elspetal) und Hans-Gerd Mummel (CDU Grevenbrück) regen an, die kritische Fahrradwegsituation im Kreuzungsbereich der Johannesbrücke in Grevenbrück zu optimieren. Die Beschilderung Richtung LenneSchiene oder Sauerlandring sei verwirrend.

CDU Lennestadt fordert Anlage eines Radweges entlang der B 517

Ein Augenmerk soll auf die Durchgängigkeit von Radwegen gelegt werden. Hier werden interkommunale oder kreisweite Lösungen angesprochen. Die Altenhundemer CDU-Ortsunion fordert seit längerem die Anlage eines Radweges entlang der B 517 im Zuge der anstehenden Straßensanierung.

Wünschenswert wäre die Anlage eines Service-Punkts am Bahnhof Altenhundem (mit Flickzeug-Automat und Radwegeplan) und die Ausschilderung von Nebenrouten in Seitentälern, zum Beispiel von Sporke ins Melbecketal.

Lennestadt: Lückenschluss der Radwegeverbindung angestrebt

Eugen Wörsdörfer (Ratsvertreter aus Grevenbrück): „ Auch im vorliegenden Entwurf zum Regionalplan Südwestfalen oder bei den weiteren Planungen für das Projekt „Lenne-Schiene“ der Regionale 2025 sollten diese Anregungen, zum Beispiel die Neutrassierung entlang der B 236 von Grevenbrück nach Neukamp, berücksichtigt werden.“

Oedingens Ratsvertreter Dietmar Haite mahnt einen schnellen Lückenschluss der Radwegeverbindung zwischen Oedingen und Cobbenrode an. „Das wäre für unsere Bürger der ideale Einstieg in den Sauerlandring. Wir hoffen auf eine schnelle Umsetzung der vorliegenden Planungen.“ Auf der Wunschliste stehe ebenso eine Verknüpfung ins benachbarte Frettertal.

CDU Lennestadt: E-Bike überwindet Berge

Bernward Puspas (Ratsherr aus Halberbracht) meint, dass durch das E-Bike die topographischen Schwierigkeiten überwunden werden können. „Die Anbindung höher gelegener Orte wie Halberbracht, Hohe Bracht, aber auch die Überquerung von Höhenrücken zwischen zwei Tälern (Veischedetal - Olpetal, Lenne - Elspe/Oenetal oder Hundem - Lennetal) oder Ausweichrouten in Nebentälern sollten untersucht werden. Hier bieten sich Radfahrern zudem zahlreiche landschaftlich reizvolle Alternativen.“

Gregor Schnütgen (Fraktionsvorsitzender): „Die CDU-Fraktion hat die zahlreichen Vorschläge und Anmerkungen gesichtet und wird sie Bürgermeister Puspas für die weiteren Diskussionen im Fachausschuss und Rat übergeben. Die zukünftige nachhaltige Gestaltung von Mobilität und Verkehr kann nur im Dialog aller Beteiligten gelingen. Radfahren ist ein Baustein dazu.“

Bereits seit fünf Jahren ist die Stadt Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW. „Es ist fast genau fünf Jahre her, dass Bürgermeister Stefan Hundt den Mitgliedsvertrag unterzeichnete. Lennestadt gehört gemeinsam mit den anderen Kommunen des Kreises Olpe zu den ersten 57 Mitgliedern in NRW“, so Carsten Schmidt, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion: „Der Anteil des Fahrradverkehrs wird weiter zunehmen. Auf diese Veränderungen im Mobilitätsverhalten, nicht zuletzt durch die Zunahme der E-Bikes, muss auch die Kommunalpolitik Antworten geben.“