Wochenende im Kreis Olpe: Das sind unsere Freizeit-Tipps

Frühsommerliche Temperaturen warten am Wochenende. Falls Sie noch keine Idee haben, wie Sie die Zeit verbringen wollen, hier unsere Tipps.

Temperaturen bis zu 18 Grad Celsius am Wochenende – ist das nicht herrlich? Das bietet in jedem Fall eine gute Basis für diverse Aktivitäten rund um den Kreis Olpe. Haben Sie schon Pläne? Wenn nicht haben wir hier vielleicht ein paar Ideen, wie und wo Sie die nächsten Tage verbringen können.

Mein Tipp für Sie

Mit dem Beginn der Golfsaison hat auch die Birdie Lounge des Golfclubs Siegen/Olpe am malerisch gelegenen Golfplatz in Dörnscheid/Ottfingen die Pforten wieder geöffnet. Und zwar mit einem neuen Pächter-Ehepaar: Jessica und Sven Fischer. Nur montags ruht der Betrieb. Geöffnet ist von dienstags bis sonntags (12 bis 21 Uhr). Ab Sommer wird eine Frühstückskarte angeboten - von 10 bis 12.30 Uhr. Der Golfclub legt Wert darauf, dass die Gastronomie jeden Gast willkommen heißt, unabhängig davon, ob jemand Mitglied im Club ist oder nicht. Nur bei großen Turnieren heißt es „Geschlossene Golf-Gesellschaft“. Wann das der Fall ist, steht auf der Homepage unter www.golfclub-siegen-olpe.de. Die Golfsaison geht vom 1. April bis 31. Oktober.

Trecker- und Trödelspaß

Die Freunde von Oldtimer-Traktoren kommen am Sonntag, 14. Mai, auf dem Schrabben Gut in Silberg auf ihre Kosten. Ab ca. 12.30 Uhr tuckern die schmucken Acker-Oldies auf Achse dort ein, im letzten Jahr waren es rund 100 Exemplare. Parallel dazu startet nur ein paar Meter weiter um 12 Uhr die Trödelsaison mit vielen neuen Exponaten in Trödelscheune und auf dem Balken. Eintritt ist wie immer frei.

Für die Kleinen

Kinderherzen schlagen auf den Rücken der Pferde besonders hoch, oder? Wenn Sie mal Lust haben, ihren Kindern eine Reitstunde zu schenken, lohnt sich vielleicht mal ein Besuch auf dem Ponyhof Meier in Eslohe. Mehr als 30 Ponys warten hier auf strahlende Kinderaugen. Bei den Ponywanderungen reiten die Kinder, während sie von ihren Eltern begleitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ponyhof-meier.de. Telefon: 02973/6394.

Mal was anderes

Lust auf Angeln? Der Weddelsee in Medebach lässt Anglerherzen jedenfalls höher schlagen. In dem rund 6500 Quadratmeter großen Gewässer tummeln sich Welse, Karpfen, Forellen und vieles mehr. „Auf Wunsch bieten wir Nachtangeln an den Wochenenden an, was für Vereine eine gesellige und hoffentlich erfolgreiche Angelsession sein kann“, heißt es auf der Homepage. Weitere Infos unter www.angeloase-weddelsee.de oder telefonisch unter 0151-23086966 und 0160-8811894.

Sporthighlight der Woche

Er ist nicht nur das Highlight im Sportjahr in Attendorn, sondern auch eines der schönsten Sport-Events im Kreis Olpe: Am Samstag 13. Mai geht es ab 13 Uhr beim Citylauf Attendorn wieder über die amtlich vermessene Strecke über die historischen Wälle der Hansestadt, wobei eine Runde 1561 Meter lang ist. Groß ist das Interesse und von Firmen, Kindergärten und Schulen. Die Rennen über 5000 und 10.000 Meter gehören für die Schulen zum Rahmenterminplan des Jahres.

