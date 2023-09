Wochenende im Kreis Olpe – unsere vier Freizeit-Tipps

Die Hofscheune am Landhotel Gut Ahe in Kirchhundem, das unter anderem für Trauungen genutzt wird, findet am Wochenende der traditionelle Herbstmarkt statt.

Kreis. In Kirchveischede findet am Wochenende das Erntedankfest statt, auf Gut Ahe der Herbstmarkt. Oder Sie schauen auf dem Olper Kreuzberg vorbei.

Das Wochenende nach dem großen Kreisschützenfest in Lenhausen und dem Abschluss des Indian Summers in Elspe wird deutlich ruhiger. Dennoch haben wir wieder vier Freizeit-Tipps herausgesucht, die Sie ansprechen könnten.

Mein Tipp für Sie

Der Pastorale Raum Lennestadt lädt im Rahmen der Reihe „Vier Täler – Ein Raum“ zum Erntedankfest am Sonntag, 1. Oktober, in und um die „Alte Schule“ in Kirchveischede ein. Nach der Erntedank-Messe, die um 11 Uhr auf dem Schulhof beginnt soll, die Zeitkapsel der 1000.-Jahrfeier in der Pfarrkirche versteckt werden. Anschließend wird das Erntedankfest in und um die Schule fortgesetzt mit Aktionen für Kinder, unter anderem wird ein Kartoffelkönig ermittelt.

Im Kindergarten „Flohkiste“ wird selbst gemachte Dekoration angeboten, deren Erlös der Aktion Minibrot zu Gute kommen soll. Nachmittags spielt Peter Döbbeler live. Für das leibliche Wohl „Rund um die Kartoffel und den Apfel“ (wie Kartoffelsuppe, Reibeplätzchen, Apfelkuchen) ist gesorgt. Der Erlös soll der DRK Kinderklinik Siegen und dem Hospiz Lennestadt gespendet werden.

Mal was anderes

Der traditionelle Herbstmarkt in der Hofscheune von Gut Ahe ist am kommenden Samstag und Sonntag, 30. September und 1. Oktober, sowie am Dienstag, 3. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Angeboten wird eine umfangreiche Palette an herbstlichen Dekorationen, Stickereien, Patchwork- und Holzarbeiten von Ursula Weißbrich aus Hofolpe. Der Erlös ist für Projekte der Leonidis Stiftung in Indien bestimmt. Das Restaurant von Gut Ahe, unter anderem mit Kaffee und Kuchen, ist an allen drei Tagen geöffnet.

Für die Kleinen

Ein luftiges Theaterkonzert von Anja Schöne und Ensemble verspricht „Sausewind“, das am Sonntag, 1. Oktober, im Theater Hagen Premiere feiert. Es ist eine gemeinsame Produktion mit dem Philharmonischen Orchester Hagen. Empfohlen wird dieses Konzert für Kinder ab drei Jahren.

Mehr Infos und Karten im Netz unter www.theaterhagen.de

Sporthighlight der Woche

Zuletzt gegen den Zweiten, BSV Menden, nun gegen Tabellenführer Ostinghausen. Der gastiert am Sonntag um 15.30 Uhr zum Landesliga-Fußballspiel bei der Spielvereinigung Olpe. Ostinghausen hat aus seinen bisherigen sieben Spielen 16 Punkte geholt.

