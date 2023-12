Wofür Pater Scheer die Spenden aus Olpe einsetzt

Olpe/Vitória Zwei Briefe aus Brasilien drücken Dank für Unterstützung aus. Bischöfe aus Vitória blicken auf ihren Besuch in Olpe zurück

Nicht nur die Erlöse der alljährlichen Muggelkirmes, dem Kirchweihfest der Olper St.-Martinus-Pfarrei, unterstützen den aus Olpe stammenden Steyler Missionar Pater Hugo Scheer bei seiner Arbeit in Brasilien. Viele Bürgerinnen und Bürger aus der Kreisstadt fördern auch durch private Spenden die Arbeit des Geistlichen, der sich unter anderem um Straßenkinder, Aids-Kranke und arme Familien kümmert und zahlreiche Projekte ins Leben gerufen hat, die nachhaltig für ein besseres Leben der Benachteiligten in Vitória im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo sorgen. Alljährlich richtet Scheer zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel einen Brief an seine Unterstützer, in dem er Aktuelles von seiner Arbeit berichtet und klarmacht, wie das aus Olpe gespendete Geld eingesetzt wird.

Bei der Eintragung ins goldene Buch der Stadt (von links): Weihbischof Andherson Franklin Lustoza de Souza, Bürgermeister Peter Weber, Erzbischof Dario Campos und Pater Hugo Scheer. Foto: Jörg Winkel

In seinem diesjährigen Schreiben berichtet Scheer, dass seine Wahlheimat derzeit unter der neunten Hitzewelle des Jahres leidet. Um die 40 Grad herrschen derzeit in Vitória, rund 5 Grad über der Normaltemperatur. „Es ist sehr trocken. In Südbrasilien gab und gibt es viele Unwetter mit Toten und Zerstörung von Straßen, Brücken, Häusern, Fabriken und Ernten“, so Pater Scheer. Das Amazonas-Gebiet werde von einer ungewöhnlichen Dürreperiode heimgesucht.

30 Millionen haben nicht genug zu essen in einem Land, das zu den größten Exportnationen von Lebensmitteln zählt. Hugo Scheer - Steyler Missionar

Die Wirtschaft des Landes erhole sich langsam, die Zahl der Arbeitslosen sinke, „aber die Löhne der Arbeiter sind weiterhin sehr niedrig und ermöglichen kein einigermaßen würdevolles Leben“, so Hugo Scheer. Der Reichtum der Superreichen steige weiter. „Frieden und Brot“, eine Kampagne der örtlichen Erzdiözese, die Scheer auch mit Geld aus Olpe unterstützt, versuche, die ärgste Not durch das Verteilen sogenannter Basiskörbe zu lindern. „30 Millionen haben nicht genug zu essen in einem Land, das zu den größten Exportnationen von Lebensmitteln zählt und das seine eigene Bevölkerung nicht ernähren kann.“ Daher seien auch die Straßenkinder-Projekte so wichtig. „Die einzige warme Mahlzeit der Kinder und heranwachsenden Jugendlichen wird in unseren Häusern eingenommen.“ Ein Projekt für Obdachlose und Drogenabhängige sei im Aufbau und stehe kurz vor dem Start.

Höhepunkt des Jahres

Scheer betont, dass für ihn der Höhepunkt des Jahres der Besuch in Olpe anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Aktion Muggelkirmes war, bei dem er den zuständigen Erzbischof und dessen Weihbischof begleitete. „Unsere beiden Bischöfe sind dankbar und sehr bereichert nach Brasilien zurückgekehrt. Macht weiter! Auf die nächsten 50 Jahre!“, so Scheer, der seinen Brief mit den Wünschen für ein friedvolles neues Jahr beschließt.

Besagte Bischöfe, Erzbischof Dario Campos und Weihbischof Andherson Franklin Lustoza de Souza, haben ihrerseits einen Brief nach Olpe geschickt, um Dank für die Unterstützung zu sagen. „Wir haben viele Erinnerungen an die verschiedenen Begegnungen, die wir während unseres Besuchs gemacht haben“, so die beiden Geistlichen. Ihr Dank gilt den Olper Franziskanerinnen für deren Gastfreundschaft sowie Pfarrer Johannes Hammer und seinem Vorgänger, Clemens Steiling. Die Begegnung mit Weihbischof Matthias König sei zu einem „herzlichen Gespräch“ geworden, in dem sie gegenseitig ihre Erfahrungen angesichts der derzeitigen Herausforderungen hätten austauschen können. „Es war ein gesegneter Tag, der von einem fruchtbaren Dialog zwischen zwei kirchlichen Realitäten geprägt war, die sich durch die Bande des Teilens, des missionarischen Engagements und der finanziellen Zusammenarbeit begegnen“, heißt es in dem Schreiben.

Die Eintragung ins goldene Buch der Stadt Olpe habe ihnen gezeigt, wie sehr die Gesellschaft den Wert der Präsenz der Kirche anerkenne. „Wir möchten auch Pater Hugo Scheer öffentlich dafür danken, dass er das erste Geschenk der Stadt und der Gemeinde Olpe an unsere Erzdiözese Vitória war und dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, an diesem wunderbaren Fest teilzuhaben.“ Ihnen sei bewusst geworden, „wie reich die Bande der Brüderlichkeit und Gemeinschaft sind, die in den letzten Jahren geknüpft und gestärkt wurden“. Die Olper könnten gewiss sein, dass „unsere Erzdiözese Vitória do Espirito Santo immer offen sein wird, um all jene aufzunehmen, die eine Erfahrung unter uns machen möchten“.

