Wohnungsbrand in Finnentrop: Ein Bewohner noch vermisst

Wohnungsbrand an der Lennestraße in Finnentrop.

Finnentrop. In Finnentrop ist am Donnerstagabend eine Dachgeschosswohnung ausgebrannt. Es ist unklar, ob sich noch eine Person in der Wohnung befand.

Ein Feuer hat eine Dachgeschosswohnung an der Lennestraße in Finnentrop am Donnerstagabend vollständig zerstört. Noch ist unklar, ob sich womöglich eine Person in den Flammen befunden hat. Ein Zimmer konnte von der Feuerwehr noch nicht betreten werden, weil das Dach in diesem Bereich einsturzgefährdet ist, heißt es von der Einsatzstelle.

Als sich die Feuerwehr gegen 19 Uhr an dem Brandort eintraf, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern und eine schwarze Rauchsäule war bereits von weitem zu sehen. Noch auf der Anfahrt wurde daher das Einsatzstichwort erhöht, um noch mehr Rettungskräfte nach Finnentrop zu beordern.

Zunächst musste die Feuerwehr davon ausgehen, dass sich noch drei oder vier Personen im Gebäude aufhielten. Zwei Trupps drangen mit Atemschutz in das Gebäude ein, um die Flammen einzudämmen. Später wurde dann über die Drehleiter auch von außen gelöscht. In der Zwischenzeit konnte der Verbleib aller Personen – mit Ausnahme eines Bewohners – geklärt werden.

Das Feuer ist unter Kontrolle, zur Stunde finden noch Nachlöscharbeiten statt. Verletzt wurde bislang niemand.

Insgesamt sind mehr als 90 Einsatzkräfte vor Ort. Im Einsatz sind die Feuerwehren aus Finnentrop, Bamenohl, Heggen und Lenhausen, außerdem die Drehleiter aus Attendorn, weil das in Bamenohl stationierte Fahrzeug noch am abgebrannten Spänebunker in Rönkhausen benötigt wird. Nachalarmiert wurde der Gerätewagen Logistik, damit mehr Atemschutzgeräte zur Verfügung stehen. Auch Rettungsdienst und Polizei sind angerückt.

Die Ursache war zunächst völlig unklar. Auch zur Schadenssumme können noch keine Angaben gemacht werden.