Wohnungsbrand in Finnentrop: Bewohner leblos aufgefunden

Heggen Die Feuerwehr fand am frühen Samstagmorgen bei Löscharbeiten nach einem Wohnungsbrand in Finnentrop den 63-jährigen Bewohner tot auf.

In der Nacht zum Samstag, gegen 2.45 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle des Kreises Olpe ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Finnentroper Ortsteil Heggen gemeldet. Aus bisher ungeklärter Ursache war in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. In der Wohnung wurde später der 63-jährige Bewohner leblos aufgefunden. Das teilten die Kreispolizeibehörde Olpe und die Staatsanwaltschaft Siegen am Samstagvormittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

„Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Olpe übernahm die weiteren Ermittlungen, diese dauern zurzeit noch an“, heißt es weiter.

Alarmierung wegen eines Küchenbrandes

Die Feuerwehr war zunächst wegen eines Küchenbrandes alarmiert worden. Noch vor dem Ausrücken der ersten Einsatzkräfte wurde das Alarmstichwort auf Feuer 2 Y - Feuer mit Menschenleben in Gefahr erhöht. Kräfte der Polizei, die offenbar zuerst am Brandort waren, starteten erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher. „Die Feuerwehr führte zunächst eine Menschenrettung durch, konnte aber eine Person nur noch leblos auffinden. Ein Hund konnte anschließend aus der Brandwohnung gerettet werden“, teilte die Feuerwehr am Samstagvormittag mit. Nach der finalen Brandbekämpfung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Atemschutz wurde die Wohnung belüftet. Ein größerer Gebäudeschaden entstand nicht.

Parkende Fahrzeuge blockieren Drehleitereinsatz

Als problematisch stellten sich parkende Fahrzeuge in der Straße dar, die ein Erreichen der Einsatzstelle mit Großfahrzeugen der Feuerwehr unmöglich machten. „Insbesondere ein möglicher Einsatz der Drehleiter war so nicht durchführbar“, kritisiert die Wehr. Die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop war mit rund 35 Einsatzkräften der Einheiten Bamenohl, Finnentrop und Heggen vor Ort. Weiterhin eingesetzt waren das DRK OV Attendorn, die Polizei NRW und der Rettungsdienst des Kreises Olpe.

