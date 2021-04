Wohnungseinbruch in Drolshagen: Wer erkennt den Täter?

Drolshagen. Nach einem Wohnungseinbruch in Drolshagen bittet die Polizei um Mithilfe: Bilder von Überwachungskameras zeigen den Täter.

Nach einem Einbruch in Drolshagen im Oktober sucht die Polizei Olpe nun mithilfe von Bildern aus Überwachungskameras nach dem Täter. Der Mann drang in der Nacht auf den 16. Oktober zwischen 3.20 und 4.15 Uhr in ein Haus in der Hellinghausstraße ein, durchsuchte mehrere Räume und entwendete unter anderem Bargeld und Geldkarten. Die Karten wurden in einer Sparkasse in Essen genutzt. Sowohl auf dem Grundstück in Drolshagen als auch in der Bankfiliale wurde er von Kameras gefilmt.

Nach den Bildern soll der Mann etwa 30 bis 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,85 Meter groß sein. Auf den Fotos sind eine schlanke Statur, dunkle Haare und dunkle Augen zu erkennen. Er trug eine Jeans, eine Daunenjacke der Marke Ellesse und eine blaue Basecap mit grünem Pflanzenmuster.

Er wird verdächtigt, für weitere Einbrüche verantwortlich zu sein. Ermittlungen hatten ergeben, dass ein unbekannter Täter in der Nacht im Oktober in mehrere Häuser in der Hellinghausstraße eingebrochen war.

Hinweisen nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.