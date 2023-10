Wolfgang Langenohl gibt SPD-Vorsitz in Attendorn ab

Attendorn. Der Geschäftsführer der Sozialdienste in Siegen/Wittgenstein stellt sein Ehrenamt bei der nächsten Wahl zur Verfügung – aus diesem Grund.

Wolfgang Langenohl wird sein Amt als Vorsitzender der Attendorner SPD bei der nächsten Wahl im Frühjahr 2024 zur Verfügung stellen. Das erklärt der Sozialdemokrat in einer Mitteilung und begründet diesen Schritt damit, dass er im Frühjahr 2024 dieses Ehrenamt 17 Jahre (seit 2011 als Vorsitzender) inne haben wird und daher die Zeit für einen Wechsel gekommen sei. „Nach 17 Jahren sollte der Vorsitz auch mal abgegeben werden. In meiner Zeit als Vorsitzender des größten Stadtverbandes der SPD im Kreis Olpe und weit darüber hinaus denke ich einiges erreicht und bewegt zu haben und hoffe, dass es mit meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin so weitergeht.“

Für den Stadtrat hingegen werde der Geschäftsführer der katholischen Sozialdienste in Siegen/Wittgenstein bei der Kommunalwahl 2025 wieder antreten. Gerne wäre Langenohl auch neuer Erster Stellvertretender Bürgermeister als Nachfolger von Horst Peter Jagusch geworden, der seine politische Laufbahn als Stadtverordneter Ende dieses Jahres beenden wird. Allerdings verlor Langenohl in einer fraktionsinternen Abstimmung gegen Martin Bur am Orde, der wiederum in diesem Amt noch vom Stadtrat bestätigt werden. Auf Nachfrage stellt Langenohl klar, dass es keinen Zusammenhang gebe zwischen seiner Entscheidung, als SPD-Vorsitzender aufzuhören und der Tatsache, dass er nicht neuer Stellvertretender Bürgermeister wird. Das Ratsmandat von Jagusch übernimmt Hanna Wurm.

