WP im Kreis Olpe lädt zum großen Tag der offenen Tür ein

Jeden Tag arbeiten die Redakteurinnen und Redakteure zusammen mit einer Vielzahl von Mitarbeitern der Westfalenpost im Kreis Olpe an den Nachrichten des Tages. Was interessiert die Menschen heute? Welche Informationen sind – in der Masse an möglichen Themen – besonders wichtig? Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zeigen, wie wir anhand moderner Daten das Nutzerinteresse identifizieren. Wir laden Sie am Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür in unsere Redaktion ein.

Bei der Gelegenheit möchten wir Ihnen die Vorteile unserer digitalen Tageszeitung (digitale Extras, die WP AM SONNTAG und digitale Rätsel etc.) näher erläutern und vor allem, wie Sie das – bereits kostenlos in Ihrem Abo enthaltene – Angebot auf Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen können. Dazu wird ein Experte vor Ort sein, der Sie bei der Registrierung und der Einrichtung des E-Papers unterstützt. Damit wir Sie umfassend unterstützen können, bringen Sie bitte Ihr eigenes Tablet oder Smartphone mit. Eine kleine Überraschung erwartet Sie auch vor Ort: Ein nützlicher Tablet-Stift liegt als Geschenk für Sie bereit.

Aber unabhängig davon, ob Sie bereits Abonnent sind oder nicht: Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die modernisierten Räumlichkeiten der WP im Kreis Olpe am Standort in Olpe an und werfen Sie den Redakteuren einen Blick über die Schulter, während die Montagsausgabe entsteht.

Tag der offenen Tür der Westfalenpost im Kreis Olpe am Standort in Olpe am Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 17 Uhr, Martinstraße 9.

