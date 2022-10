WP-Königin: Wer wird Nachfolgerin von Sabrina Bischoping?

Kreis Olpe. Über 57.000 Menschen aus dem Kreis Olpe haben online abgestimmt. Jetzt stehen die zehn glücklichen Finalistinnen fest. Und es geht direkt weiter.

Nun stehen sie fest, die zehn Finalisten um den Titel „WP-Königin“ im Kreis Olpe: Es sind Jana Wicker, Heike Reißner, Pia Menne, Juliana Ledigen, Bianca Theile, Lisa Fischer, Nina Friedrichs, Malina Aßmann, Larisa Wagner und Linda Hoffmann. Eine von ihnen wird Nachfolgerin von WP-Königin Sabrina Bischoping aus Elspe.

31 Königinnen der Schützenvereine und -bruderschaften im Kreis Olpe hatten bei der 10. WP-Königinnenwahl 2022 mitgemacht und seit dem 21. September in der Qualifikationsrunde jeden Tag fleißig Stimmen gesammelt. Über alle Kanäle wurden ihre Freunde und Fans täglich daran erinnert, per Laptop, PC oder Smartphone für sie abzustimmen. Die zehn mit den meisten Stimmen stehen nun im Regionalfinale und können sich Hoffnungen auf den Titel der WP-Kreiskönigin 2022 machen. „Finale!!! Danke für eure Unterstützung“ postete am Freitagnachmittag schon Bilsteins Königin Juliana Ledigen an ihre Fans, um sie gleich auf die nächste Runde einzustimmen.

Wir stellen die zehn Finalistinnen kurz vor:

Lisa Fischer rockte das Fest in Albaum, obwohl die Königinnenwürde überhaupt nicht geplant war.

Lisa Fischer aus Albaum hat es ins Finale geschafft. Foto: Privat

Ganz im Schützenfestmodus war auch Linda Hoffmann in Weringhausen, die deswegen sogar den Königsschuss verpasste. Malina Aßmann hat das Königinnenblut in den Adern, sowohl Vater als auch Opa waren schon König und Kaiser in Marmecke. Für Bianca Theile aus Grevenbrück ist das Schützenfest eine Liebesgeschichte, seitdem sie Jungschützenkönigin wurde.

Linda Hoffmann aus Weringhausen hat es ins Finale geschafft. Foto: Privat

Für Jana Wicker aus Rönkhausen war es immer ein Traum, Königin in einem strahlenden Kleid zu sein. Nina Friedrichs, Königin in Attendorn, ist eine echte Schützenschwester, sie gehört in ihrem Heimatort Meggen sogar dem Schützenvorstand an. Larisa Wagner aus Maumke kann bessere Stimmung verbreiten als in den letzten „40 Jahren die Flippers“.

Jana Wicker aus Rönkhausen hat es ins Finale geschafft. Foto: Privat

Das gilt auch für Bilsteins Königin Juliana Ledigen, die beim Schützenfest mit ihrem Kleid die Kinder verzauberte. Diese dachten, sie sei eine Disneyprinzessin.

Juliana Ledigen aus Bilstein hat es ins Finale geschafft. Foto: Privat

Heike Reißner hat noch kein einziges Schützenfest in Iseringhausen verpasst, stammt auch aus einer echten Königsfamilie und war schon Kinderschützenkönigin. Pia Menne aus Rhode trägt eigentlich nie Kleider und kann eigentlich auch nicht Walzer tanzen, wie ihr König verrät, aber beim Schützenfest klappte das vorzüglich.

Heike Reißner aus Iseringhausen hat es ins Finale geschafft. Foto: Privat

Diese zehn Damen stehen nun im Regionalfinale – und es geht direkt wieder los. Ab sofort bis einschließlich Dienstag, 11. Oktober, um 12 Uhr, wird wieder abgestimmt, aber diesmal etwas anders:

Jede der 10 Finalistinnen startet erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale wird per Angabe der eigenen E-Mail-Adresse abgestimmt und jede E-Mail-Adresse kann nur einmal im gesamten Finale genutzt werden, also nicht mehr täglich wie bisher. Auch werden die Ergebnisse nicht mehr live angezeigt, somit bleibt es bis zum letzten Tag spannend.

Abstimmung gestartet

Und es gibt noch eine Änderung zur letzten WP-Königinnen-Wahl. Zusätzlich wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt, wobei sich das Endergebnis zu 75 Prozent aus der Platzierung in der Publikumswahl und zu 25 Prozent aus dem Juryvotum zusammensetzt.

Neben dem Online-Voting unter www.wp-koenigin.de kann im Regionalfinale auch per Zeitungscoupon abgestimmt werden (siehe unten). Die ausgefüllten Original-Coupons können in den WP/WR-Redaktionen in 57462 Olpe, Martinstraße 9, in 57439 Attendorn, Kölner Straße 27, und in 57368 Lennestadt, Hundemstraße 18 (im Bahnhof Altenhundem) abgegeben bzw. in die Redaktionsbriefkästen geworfen werden. Auch postalisch zugesendete Coupons müssen spätestens am Mittwoch vorliegen.

Die Finalstimmen werden nach Ende der Abstimmung am kommenden Mittwoch, 12. Oktober, manuell geprüft und kontrolliert.

Am Freitag, 14. Oktober, wird die Endplatzierung in dieser Zeitung und online veröffentlicht. Anschließend werden auf den Wettbewerbsseiten der Regionalwettbewerbe die Endplatzierungen freigeschaltet. Somit stehen am Freitag, 14. Oktober, die WP-Königinnen aus den sieben Regionen fest.

Die gewählte WP-Schützenkönigin aus jeder Region wird auch in diesem Jahr von der WESTFALENPOST mit einem 500 Euro-Zuschuss für ein Kleid und von Veltins mit 120 Litern für eine Hofstaatparty gekrönt.

Als besonderes Highlight wird wieder aus allen sieben regionalen „WP-Schützenköniginnen“ die „WP-Schützenkönigin“ des gesamten Verbreitungsgebietes gewählt.

Vom 14. Oktober ab 12 Uhr bis 18. Oktober um 12 Uhr kann unter allen sieben Königinnen der Regionen Hagen & Ennepe-Ruhr, Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal, und Olpe abgestimmt werden. Die Siegerin wird am 23. Oktober in einem eigenen, großen Fest gekrönt. Durch den Tag begleitet die Festgemeinde dann Carolin Linke vom Radio Sauerland. Unter allen, die für ihre Schützenkönigin abgestimmt haben, werden zusätzlich hochwertige Sachpreise verlost.

146 Königinnen haben im Jubiläumsjahr der WP-Königin teilgenommen, davon 31 allein in der Region Kreis Olpe.

57.130 Stimmen vergeben

Mehr als 175.000 Besucher:innen haben sich in der Qualifikationsphase auf der Website über die Königinnen informiert und bei der Wahl teilgenommen. Insgesamt gingen über 275.000 Stimmen in der Qualifikationsphase über alle sieben Regionen hinweg ein – davon 57.130 in der Region Kreis Olpe.

