WP-Mobil in Hillmicke - das sind die Themen im Wendener Dorf

Hillmicke ist der Ort in der Gemeinde Wenden, den das WP Mobil am Donnerstag, 21. September, besucht.

Seit 1. Dezember 2022 ist Chris Stracke Ortsvorsteher in Hillmicke. Anfang August dieses Jahres wurde der 30-Jährige auch noch Schützenkönig in seinem Dorf. Als diese Zeitung ihn informierte, dass Hillmicke in der aktuellen Staffel des WP Mobils als Ort in der Gemeinde ausgewählt wurde, war der Ortsvorsteher Feuer und Flamme: „Das passt gut. Wir haben einige Themen im Dorf.“

Am Donnerstag, 21. September, rollt das WP Mobil zum Gasthof Valpertz. Beginn ist dort um 18 Uhr, bei schönem Wetter im Biergarten, ansonsten im Saal. „Gerade in Wenden ist es schon eine Besonderheit, dass ein Dorf noch einen Gasthof hat“, betont Chris Stracke.

Wasserversorgung

Ein Thema, das derzeit in aller Munde ist, ist die künftige Wasserversorgung in Hillmicke. Im Februar 2024 wird sich der Wasserbeschaffungsverband auflösen, ein neuer Vorstand findet sich nicht. Deshalb muss die Gemeinde Wenden die Wasserversorgung sicherstellen. Es soll einen Anschluss an den Hochbehälter „Rübenkamp“ in Wenden geben.

In einem Gespräch mit dem Wasserbeschaffungsverband Hillmicke habe man sich auf die weitere Vorgehensweise geeinigt, so Bürgermeister Bernd Clemens: „Wir sind uns einig, dass die Gemeinde das Netz übernehmen wird und der Vorstand bis zu einem geordneten Übergang im Amt bleiben wird.“ Weiter habe man sich verständigt, dass der Wasserbeschaffungsverband das Netz bewertet: „Wir als Gemeinde werden prüfen, ob und in welcher Form wir uns an den Aufwendungen für den Anschluss an die Kreiswasserwerke beteiligen.“

Neues Feuerwehrhaus

Der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Wenden sieht die Ertüchtigung der vier Feuerwehrgerätehäuser vor. Ein Umbau am bisherigen Standort in Hillmicke war nicht möglich, so dass es hier einen Neubau gibt. „Es ist ein Grundstück gefunden worden. Das Feuerwehrhaus soll an die Poststraße gebaut werden. Dort ist es gut angebunden. Es werden noch letzte Gespräche mit den Eigentümern geführt. Es sieht sehr positiv aus“, berichtet Ortsvorsteher Stracke.

Nach dem Chaos im vergangenen Jahr, als der Zelteverleiher den Schützenverein in Hillmicke kurzfristig im Stich gelassen hatte und man ohne Zelt dastand, haben die Schützen reagiert und die Initiative ergriffen. Der Schützenplatz wurde mit Fundamenten und Pflaster ausgebaut, damit man die immensen Kosten nicht mehr in Kauf nehmen muss und auf den Boden im Festzelt verzichten kann. „Die Bauarbeiten sind so weit abgeschlossen. Es soll dort noch eine Basketball-Anlage hin“, so Chris Stracke. Zudem würde in Hillmicke der Sportverein die Kabinen neu bauen, sagt der Ortsvorsteher.

Diese und weitere Themen möchten wir gerne mit den Hillmickern am 21. September ab 18 Uhr diskutieren. Alle Interessierten sind herzlich in den Gasthof eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

