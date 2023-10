WP-Mobil kommt nach Attendorn-Biekhofen – mit diesen Themen

Das WP-Mobil ist am Mittwoch, 18. Oktober, zu Gast in Biekhofen.

Biekhofen. Die rollende WP-Redaktion macht am Mittwoch, 18. Oktober, Station im Vereinshaus in Attendorn-Biekhofen. Über diese Themen möchten wir sprechen.

Nächste Station: Biekhofen. Das WP-Mobil macht kommende Woche Mittwoch, 18. Oktober, einen Zwischenstopp in dem etwa 850-Einwohner-Dorf am Rande der Attendorner Innenstadt. Ab ca. 18 Uhr sind wir zu Gast im Vereinshaus und wollen dort mit Ihnen, liebe Bürger und Bürgerinnen aus Biekhofen, über Ihre Themen sprechen. Wir wollen wissen, was Ihr Dorf so lebens- und liebenswert macht und warum Sie gerne in Biekhofen leben. Genauso wollen wir erfahren, welche dorfeigenen Projekte Ihnen besonders auf dem Herzen liegen und wo der Schuh besonders drückt. Eine Anmeldung zu dieser WP-eigenen Veranstaltungen ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei, für kostenlose Getränke wird gesorgt.

Mögliche Themen des Abends sind unter anderem die Integration der Zugezogenen aus dem Neubaugebiet in das Dorfleben, die mangelnde Mobilfunkversorgung oder die Verkehrssituation im Ort. Wir möchten von Ihnen aber auch erfahren, wie ausgeprägt das Vereinsleben in Biekhofen ist und wie es um die dörfliche Infrastruktur bestellt ist.

Mitgliederversammlung vorher

Im Vorfeld von „WP-Mobil“ lädt die Dorfinitiative Biekhofen alle Mitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Die Versammlung findet ab 17 Uhr im Vereinshaus in Biekhofen statt. Im Zuge der Veranstaltung spendiert der Verein Freigetränke und Bockwürstchen, solange der Vorrat reicht. Unmittelbar im Anschluss an die Mitgliederversammlung folgt dann die Veranstaltungsreihe „WP-Mobil“, zu der alle Bürgerinnen und Bürger Biekhofens eingeladen sind. Wir freuen uns auf viele Gäste aus Biekhofen.

