WP-Mobil kommt nach Saalhausen: Viele Baustellen im Kurort

Saalhausen. Die Tourist-Info in Saalhausen ist am Donnerstag, 12. Oktober, Ziel der WP-Mobil-Redaktion. Ab 18 Uhr geht´s hier um Saalhausens Zukunft.

Der Beiname „Schatz“ würde Saalhausen, mit fast als 1900 Einwohnern einer der größten Orte der Stadt Lennestadt, auch gut stehen. Aber dieser ist durch den städtischen Werbeslogan „Lennestadt - der Schatz im Sauerland“ bereits vergeben. Doch was wäre die Stadt ohne den schmucken, posperierenden Ort im oberen Lennetal? Saalhausen ist der Tourismus-Hotspot der Stadt und einziger echter „Kurort“ im Kreis Olpe - aber nicht nur das. Die Lage, mal abgesehen von der vielbefahrenen Bundesstraße 236, und die gute dörfliche Infrastruktur, gepaart mit den vielen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, macht Saalhausen zu den Top-Wohnlagen in der Region. Wer hier einmal sesshaft geworden ist, der will hier nicht mehr weg. Zudem hat der Ort in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung hinter sich gebracht.

Allein dies sind schon Gründe genug für die WP-Redaktion, um persönlich in Saalhausen vorbeizuschauen - mit der bekannten Aktion „WP Mobil“. Am Donnerstag, 12. Oktober (ab 18 Uhr), sind alle Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Vertreterinnen- und vertreter von Schule, Kita und Vereinen, Gäste jeden Alters, vom Jugendlichen bis zum Senior, herzlich eingeladen, zur Tourist-Information im Eingangsbereich des Kur- und Bürgerhauses zu kommen und im Gespräch mit den Redakteuren darüber zu reden, was gut läuft in Saalhausen, was noch besser laufen könnte und natürlich auch darüber, was nicht funktioniert? Was sind die Aufregerthemen im Ort und wo besteht dringend Handlungsbedarf? Die Ohren der Redaktion sind hier für alles offen.

Ansatzpunkte gibt es viele: Nach dem Umbau des früheren Kurparks zieht das „TalVital“ auch Gäste aus dem Sieger- und Wittgensteiner Land an. Jeden Sonntag beginnt schon früh die Suche nach Parkplätzen. Die örtliche Gastronomie freut sich sicher über den Gästeboom, aber was sagen Anwohner und Einheimische? Ist der Ort für so viele Tagestouristen überhaupt gewappnet? Und überhaupt: Wäre „Tempo 30“ im Kurgebiet nicht eine Option?

Dass in diesem Jahr zwei wichtige Brücken über die Lenne abgerissen und neugebaut werden, hat im Ort anfangs kollektives Kopfschütteln ausgelöst. Die Baustelle „Lennebrücke“ an der Kirche ähnelt derzeit eher einem Hafendock statt einer romantischen Bachbrücke. Mit dem Abriss der Fußgängerbrücke im Oberdorf wurden Schulkinder zumindest temporär eines sicheren Schulwegs beraubt. Trotz Gewöhnungseffekts sorgen Einbahnstraßenregelungen, verbunden mit langen Umwegen, hier und da immer noch für Ärger.

Aber natürlich geht es nicht nur um Tourismus und Verkehr, sondern auch um die andere Seite des Ortes. Seit Ende 2020 ist die Einwohnerzahl von 1760 auf 1883 (Stand: 30. September 2023) angestiegen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Seniorenresidenz „Wohngut Saalhausen“, die am 3. Oktober 2021 offiziell eröffnet wurde. Wie klappt das Miteinander mit den Neubürgern im Wohngut? Sind die anfänglichen Befürchtungen eines Verkehrskollapses durch den Zuliefer- und Besuchsverkehr wahr geworden? Wie profitieren Einheimische und Wohngutbewohner voneinander? Das sind Fragen, die die Redakteure der WP interessieren.

Aber die Redaktion möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern gern auch über den jetzigen Tellerrand hinaus blicken: Wie sieht es mit Bauplätzen für junge Familien aus, gibt es genug Kita- und Grundschulplätze, wie läuft der Ausbau der Breitband-Versorgung? Wie sind die Vereine des Ortes aufgestellt, der Karnevalsauftakt in der Narrenhochburg „Saalau“ steht immerhin quasi vor der Tür? Was plant der größte Arbeitgeber des Ortes, der Spezialmaschinenbauer Tracto Technik, in der Zukunft an seinem Stammsitz? Dies und mehr sollen und könnten die Themen des WP-Mobil-Abends in Saalhausen sein. Weitere Themen sind natürlich herzlich willkommen. Die WP-Redaktion freut sich auf viele Gäste und einen regen Austausch. Für kühle Freigetränke ist gesorgt.

