WP-Mobil rollt nach Heggen – Was Sie wissen müssen

Heggen. Am Dienstag, 26. September, ist die Westfalenpost zu Gast in Heggen. Los geht’s um 18 Uhr im örtlichen Tennisheim. Das sind unsere Themen.

Das WP-Mobil rollt in der kommenden Woche in die Gemeinde Finnentrop. Wir sind zu Gast in Heggen am Dienstag, 26. September, ab 18 Uhr im örtlichen Tennisheim an der Ahauser Straße. Dort möchten wir mit Ihnen, liebe Bürger und Bürgerinnen aus Heggen, über die wichtigsten Themen Ihres Dorfes sprechen. In erster Linie wollen wir zuhören und erfahren, wo der Schuh besonders drückt, aber auch wissen, was Heggen so liebens- und lebenswert macht.

+++ Lesen Sie hier: WP-Mobil-Tour im Kreis Olpe – Alle Termine im Überblick +++

Zu den Themen könnte beispielsweise die noch ungeklärte Zukunft der alten Krankenhauskapelle an der Jugendherberge gehören. Eine Interessensgemeinschaft aus dem Dorf setzt sich für deren Erhalt ein. Sie möchte aber auch, dass nach dem Abriss der alten Jugendherberge, die irgendwann folgen soll, an Ort und Stelle Wohnraum für Senioren, Singles oder Familien entsteht.

Ein Thema, das nahezu alle Dörfer im ländlichen Raum betrifft, ist der schleichende Verlust wichtiger Infrastruktur. Gerne erörtern wir mit Ihnen die Frage, wie wichtig Ihnen der Erhalt der letzten Gaststätte im Dorf (Haus Schriener) ist, wie es um die Busanbindungen bestellt ist, ob Sie mit der Internetqualität im Ort zufrieden sind und ob es genügend Baugrundstücke gibt. Ebenso möchten wir mit Ihnen über den Durchfahrtsverkehr auf der Hauptstraße sprechen, hier rollt viel Schwerlastverkehr zwischen dem Industriegebiet Ennest und Finnentrop her. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Dienstag ab 18 Uhr im Heggener Tennisheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

