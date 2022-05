WP-Mobil: So schön ist es in Schönholthausen und Ostentrop

WP Mobil: Diesmal in Schönholthausen in der Gemeinde Finnentrop.

Schönholthausen/Ostentrop. Warum es sich in Schönholthausen und Ostenrop so prima leben lässt. Das WP Mobil-Team fand es vor Ort heraus.

Es gibt Sauerländer, die wissen gar nicht, wie groß die Wohn- und Lebensqualität in ihren Heimatorten ist. In Schönholthausen und Ostentrop ist das anders, die Bürgerinnen und Bürger sind stolz auf ihre Dörfer. Das machten sie am Donnerstag im Rahmen der Aktion „WP Mobil“ mehr als deutlich.

Auf die Frage, was die beiden Orte auf dem Plateau oberhalb des Fretterbachs so lebenswert mache, sprudelt es nur so an Komplimenten: gute Dorfgemeinschaft, prima Zusammenhalt, sonnige, schöne Lage mitten in der Natur, kein Durchgangsverkehr, freundliche Leute. Gottfried Menken: „Auch Fremde werden hier gegrüßt.“ Seine rund 20 Mitbewohner lachen. Wer das nicht glauben möchte, der sollte sich das selbst anschauen, am besten am Schützenfestmontag Ende Juni, „wenn es in der Halle kein Bein mehr auf die Erde gibt“, so die „dringende“ Empfehlung an den Reporter. Dorthin verschlägt es nicht nur Einheimische, sondern regelmäßig Gäste aus Belgien und den USA wie Jack Carlson (83) aus Kansas, dessen Vorfahren aus Schönholthausen stammen.

Aber natürlich haben auch die beiden Orte mit ihren je 750 Einwohnern den Strukturwandel am Ortsschild nicht aufhalten können. Dass an der Grundschule in Schönholthausen mangels ausreichender Schüler im kommenden Schuljahr keine Eingangsklasse gebildet werden kann, wurmt die Bürger schon. Die meisten sehen dies als eine Art Betriebsunfall. Marco Rinscheid, CDU-Gemeindevertreter im Rat der Gemeinde Finnentrop: „Ich hoffe, dass es eine Ausnahme bleibt, im nächsten Jahr sieht es schon wieder besser aus.“ In 2023 werden es wieder 20 I-Männchen sein.

Strukturwandel

Bis vor zwei Jahren gab es in Schönholthausen noch einen Raiffeisen-Markt mit Poststelle. Gottfried Menken erinnert sich: „Erst wurde die Dieseltankstelle zugemacht, später dann die ganze Bäuerliche, das hat allen nicht gefallen“, sagt er. Aber nun gibt es neue Hoffnung. „Wir haben uns danach Gedanken gemacht und im Dorf eine Umfrage gemacht, ob es Interesse an einem Dorfladen gibt. Der Rücklauf von 30 Prozent war durchweg positiv“, erklärt Marco Rinscheid. „Bäcker, Metzger und Bauern im Umkreis würden uns alle unterstützen. „Unser Problem ist, wir haben keine Location.“ Das zum Verkauf stehende große Raiffeisen-Gebäude wäre zu groß und zu teuer. „Das bremst uns im Moment. Es würde auch nur funktionieren, wenn alle mitmachen“, sagt Rinscheid.

WP Mobil in Schönholthausen: Rund 20 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung an die Schützenhalle gefolgt. Foto: Barbara Sander-Graetz

Ihre Bankfiliale in Schönholthausen hat die Volksbank Bigge-Lenne schon Ende 2017 geschlossen. Die Ankündigung einen Geldautomaten aufzustellen, möglicherweise zusammen mit der Sparkasse, wurde bis heute nicht umgesetzt, was viele nicht verstehen. „Woanders, in Bracht, da geht das, da hat man einen gemeinsamen Container aufgestellt. Bracht hat 500 Einwohner, wir haben 1500“, so Bernd Franke.

Vom ÖPNV abgeschnitten

Bürgerin Maria Funke versteht nicht, warum der BürgerBus Finnentrop nicht auch in Schönholthausen hält. „Die suchen hier zwar immer ehrenamtliche Fahrer, aber er fährt nicht.“ „Das Frettertal ist vom ÖPNV abgeschnitten“, bilanziert Kerstin Mosch. Otto Simon: „Wenn die Politik immer sagt, man solle die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, dann sollen die mal sagen, wie das hier gehen soll.“

Hoffnung auf Bauplätze

Ein weiteres Problem, das viele Dörfer umtreibt, ist auch in Schönholthausen präsent. Es gibt nur noch einen öffentlichen Bauplatz, den aber wegen seiner schattigen Lage niemand will, die anderen privaten sind nicht verfügbar. Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels: „Wir planen ein neues Baugebiet im Bereich Vogts Lager und stehen im Moment in Verhandlungen mit den beiden Besitzern“, lässt Marco Rinscheid aus Sicht der Gemeinde durchblicken. Ein Eigentümer habe bereits Interesse signalisiert. Im günstigsten Fall könnten hier mehr als 20 Bauplätze ausgewiesen werden. Mittlerweile sind viele junge Familien aus Schönholthausen nach Ostentrop abgewandert und haben dort im neuen Baugebiet gebaut.

Denn dass die jungen Familien sich ihren Orten wohlfühlen und hier bleiben wollen, zeigt ein Blick ins innere Dorfleben. Neben der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönholthausen-Ostentrop 1818 mit 660 Mitgliedern tummeln sich viele Vereine in den beiden Orten und die meisten haben keine Nachwuchssorgen.

Keine Konkurrenz

Eine Konkurrenz zwischen den Vereinen? Fehlanzeige. Man arbeitet zusammen, wo es geht. „Das hat man gerade am letzten Wochenende beim 100-jährigen Jubiläum unseres Musikvereins wieder gesehen, Samstag hat der Sportverein die Bewirtung gemacht, Sonntag der Sportverein. Man packt gegenseitig an“, so Sascha Mosch.

WP Mobil in Schönholthausen: Es gab viele Themen zu diskutieren. Foto: Barbara Sander-Graetz

Und wahrscheinlich wäre das dörfliche Miteinander noch besser, gäbe es mehr Platz. Kerstin Mosch: „Schönholthausen wünscht sich seit Jahrzehnten einen Dorfplatz.“ Für Feste und Feiern in der Dorfmitte müsse man auf private Grundstücke ausweichen. Entspannung gibt es vielleicht, wenn das neue Breitensportzentrum des Sportvereins, ein neues Sportlerheim mit angegliederter Sporthalle, fertig ist, das in diesem Jahr für 1,5 Millionen Euro neugebaut wird. Der Hochbau, so Vorstandsmitglied Michael Stell, soll noch im Mai starten.

Windkraft

Ein anderer „Hochbau“ treibt die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls um, der Bau von Windrädern rund um ihren Ort. Die Meinung ist gespalten. Klar scheint für viele, dass besonders auf dem Höhenzug im Norden Windenergieanlagen kommen werden. Der Energieversorger Mark-E, Betreiber des Oberbeckens, will dort drei 230 Meter hohe Anlagen bauen. Marco Rinscheid: „Man kann heute nicht mehr komplett dagegen sein, es kommt auf die Rahmenbedingungen an.“ Für Franz-Josef Nerowski stimmen diese eben nicht, weil es vor Ort keine Speichermöglichkeiten für den Strom gibt.

Insgeheim hoffen die Bürger, dass die Anlagen - wenn sie kommen - für die Orte auf möglichst großem Abstand bleiben und es keine Umzingelung gibt, damit das Leben in Schönholthausen und Ostentrop so lebenswert bleibt wie es heute ist.

