WP-Schützenkönigin im Kreis Olpe: Das ist der aktuelle Stand

Iseringhausen. Das Regionalfinale im WP-Wettbewerb der Schützenköniginnen startet am Donnerstag, 5. Oktober. Heike Reißner kann wertvolle Tipps geben.

„Auf jeden Fall“, antwortet Heike Reißner aus Iseringhausen auf die Frage, ob sie noch einmal beim Wettbewerb der Westfalenpost mitmachen würde. Unsere Zeitung sucht auch in diesem Jahr wieder nach der überzeugendsten Schützenkönigin im Verbreitungsgebiet - zum mittlerweile 11. Mal.

Wer wissen will, welches Rezept zum Erfolg führt, sollte bei der Königin aus dem Iseringhauser Grund vorbeischauen. Denn Heike Reißner und ihr Mann Matthias wissen, wie es geht: „Auf jeden Fall sollte man einen langen Atem haben“, verraten sie, um gleich einen Verbesserungsvorschlag für den Wettbewerb zu unterbreiten: „Vielleicht sollte die erste Qualifikationsphase um einige Tage verkürzt werden.“ Positiv bewertet Heike Reißner, dass die Stimmenzählung nach der ersten Runde wieder bei Null anfange, da die Spannung dadurch hochgehalten werde.

Wie ein Wahlkampf

Rückblick: Die Iseringhauser Königin hatte 2022 den Kreiswettbewerb gewonnen und beim großen WP-Finale den 3. Platz belegt, was in Ramsbeck bei Bestwig groß gefeiert wurde. „Nach den ersten Tagen des Wettbewerbs hatte es uns richtig gepackt“, erinnert sich Heike Reißner im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben jeden Tag auf die Stimmenzahl geschaut, wie viele haben die anderen, wie viele wir? Und dann sind wir auf Stimmenfang gegangen.“ Dabei lobt sie ausdrücklich ihren Ehemann Matthias, der voll mitgezogen und um jede Stimme mitgerungen habe: „Das war ein richtiger Wahlkampf. Und als wir merkten, dass wir ziemlich weit vorne landen würden, stieg die Spannung Tag für Tag.“

Das Prozedere in diesem Jahr sorgt erneut für Spannung. Bis Donnerstag, 5. Oktober, 12 Uhr, läuft die erste Runde, nach der nur noch die ersten zehn Königinnen einer Region weiterkommen. Vom 5. Oktober, 12 Uhr, bis Dienstag, 10. Oktober (12 Uhr) findet das Regionalfinale statt. Die dort ermittelte Siegerin für den Kreis Olpe stellt sich dann im Superfinale vom 16. bis 18. Oktober. Dort werden unter sieben Kreis-Königinnen die ersten drei ermittelt. Im Regional- und im Superfinale kann einmalig via SMS-Code abgestimmt werden, zusätzlich per Zeitungscoupon. Die WP-Königin 2023 wird am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts in Meschede gekrönt.

Dass derzeit die Kandidatin aus Bleche, Joline Dickhaus, vorne liegt, ist Heike Reißner nicht verborgen geblieben: „Sie hat schon über 10.000 Stimmen und einen Vorsprung von über 2.000 vor der Zweitplatzierten.“ Angesichts dieses Vorsprunges, auch, wenn in Runde zwei neu gezählt werde, sei sie sicherlich die Favoritin.

Bleche momentan ganz vorne

Unsere Stichprobe am Mittwoch Nachmittag, 17.15 Uhr, bestätigt das bisherige Abstimmverhalten: Joline Dickhaus von der St. Josef-Schützenbruderschaft Bleche liegt mit großem Abstand vorne, vereint genau 10.391 Stimmen auf sich, vor Sabrina Fox (Schützenverein Kohlhagen) mit 8248 und Nadine Schöpf (Rahrbach-Kruberg) mit 7329 Stimmen.

Dabei spiele sicherlich eine Rolle, sind sich Heike und Matthias Reißner einig, dass die Blecher im nächsten Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feierten. Auch das 125-Jährige in Iseringhausen habe sich sicherlich positiv ausgewirkt.

