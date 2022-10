WP-Schützenkönigin im Kreis Olpe: Heike Reißner gewinnt

Iseringhausen/Kreis Olpe. Die WP-Schützenkönigin im Kreis Olpe steht fest: Heike Reißner aus Iseringhausen hat gewonnen: Glückwunsch! Jetzt kommt das Superfinale.

„Wahnsinn, total irre“, jubelte Heike Reißner am Donnerstagnachmittag, als wir ihr die Nachricht überbrachten, dass sie sich unter den zehn Regional-Finalistinnen im Wettbewerb WP-Schützenkönigin 2022 durchgesetzt habe.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthias, Schützenkönig der St. Antonius-Schützenbruderschaft Iseringhausen, war sie gerade erst von einer Reise in ihr Heimatdorf zurückgekehrt. Und war sofort überwältigt: „Wir haben alles gegeben und versucht, viele Freunde und Bekannte zu motivieren, abzustimmen.“ Der Iseringhauser Grund habe mal wieder bewiesen, „dass die Menschen hier zusammenhalten. Viele Leute haben das in ihren Whatsapp-Gruppen verbreitet und Werbung gemacht. Einer schrieb sogar: „Wir holen den Pott nach Iseringhausen."

Werbetrommel in Musikszene

Ehemann und Schützenkönig Matthias Reißner, hauptberuflich Musiker und Dirigent im Kreis Olpe, hatte zudem die Werbetrommel gerührt und breite Unterstützung gespürt: „Wir hatten uns überlegt, wenn wir es machen, dann auch vernünftig.“ Mit Blick auf das Gesamtfinale will das Team Reißner sein Wahlkampf-Engagement motiviert fortsetzen: „Wir müssen uns eine neue Strategie ausdenken und mehr in die Breite, also in den gesamten Kreis Olpe gehen“ - mit Blick ins Vereinswesen, insbesondere in die Musik- und Schützenvereine.

Heike Reißner aus Iseringhausen ist die Gewinnerin des Regionalwettbewerbes Westfalenpost-Schützenkönigin 2022. Mit ihr freut sich Ehemann und Schützenkönig Matthias Reißner. Eine Collage mit Fotos, Zeichnungen und Stücken des erlegten Königsvogels erinnert die beiden an das Schützenfest 2022. Foto: Josef Schmidt / WP

Die 48-jährige Königin darf sich mit Fug und Recht als schützenbegeistert und familiär vorbelastet bezeichnen: „Ich stamme aus einer richtigen Schützenfamilie. Meine Eltern waren vor 45 Jahren Königspaar und meine Großeltern vor 90 Jahren.“

Die fantasievolle Königs-Collage ist im Hause Reißner zu bewundern. Foto: Josef Schmidt / WP

Die nahenden Schützenjubiläen könnten das Interesse für den Wettbewerb noch steigern: Die Iseringhauser Bruderschaft feiert 2023 ihr 125-Jähriges, der Kreisschützenbund Olpe sein 100-Jähriges.

Rückblick zum Wettbewerb: Heike Reißner setzte sich im Regionalfinale unter zehn Mitbewerberinnen durch: Neben ihr hatten sich qualifiziert: Juliana Ledigen (Bilstein), Jana Wicker (Rönkhausen), Pia Menne (Rhode), Bianca Theile (Grevenbrück), Malina Aßmann (Marmecke), Nina Friedrichs (Attendorn), Larisa Wagner (Maumke), Lisa Fischer (Albaum) und Linda Hoffmann (Weringhausen). Insgesamt nahmen 31 Königinnen aus dem Kreis Olpe teil. WP-weit wurden rund 270.000 Stimmen in der ersten Runde gezählt, davon allein rund 51.000 aus dem Kreis Olpe.

Endrunde startet heute

Vom 14. Oktober (12 Uhr), bis zum 18. Oktober (12 Uhr), darf für das Superfinale abgestimmt werden (wp-koenigin.de). Ermittelt wird dann die WP-Königin der Königinnen. Neben dem Kreis Olpe beteiligen sich: Altkreis Arnsberg, Altkreis Brilon, Hagen und Ennepe-Ruhr-Kreis, Hönnetal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Raum Meschede.

Die Siegerehrung mit großem Festakt findet statt am Sonntag, 23. Oktober.

