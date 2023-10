WP-Schützenkönigin: Joline Dickhaus gewinnt im Kreis Olpe

Kreis Olpe/Bleche. Die 24-jährige Joline Dickhaus aus Bleche gewinnt den Schützenköniginnen-Kreiswettbewerb. Wer auf den weiteren Plätzen landete.

Joline Dickhaus aus Bleche hat es geschafft: Nachdem sie im Schützenköniginnen-Wettbewerb unserer Zeitung schon die Vorrunde mit Abstand dominiert hatte, ließ sie auch auf Kreis-Ebene die aus neun weiteren Königinnen bestehende Konkurrenz hinter sich: Mit über 25 Prozent mehr Stimmen als die zweitplatzierte Anna Stupperich vom Schützenverein Altenhundem holte die 24-jährige Medizinische Fachangestellte (Schwanenpraxis Dr. Stracke/Dr. Reichenbach, Olpe) den ersten Platz.

Während des Wettbewerbs gab es sogar einen kuriosen Zufall. Ebenfalls beschäftigt ist in der Olper Arztpraxis Sabrina Fox, die für die Schützen aus Kohlhagen ins Rennen ging und die Vorrunde auf einem hervorragenden 2. Platz beendete. In der Kreisendrunde landete Sabrina Fox auf dem 3. Platz, auf dem 4. Platz folgte Bärbel Henrichs aus Kirchhundem, Fünfte wurde Anna Lena Schulte aus Heggen.

Wahlkampf auf allen Kanälen

In ihrer Mittagspause hatte die WP-Kreissiegerin Zeit für uns und strahlte gemeinsam mit ihrem Schützenkönig und Ehemann Thorsten Dickhaus um die Wette: „Ich bin so froh und danke allen, die für mich abgestimmt haben ganz besonders.“ Ihr König Thorsten habe großen Anteil an ihrem Sieg: „Gemeinsam haben wir wirklich jeden Tag fleißig Werbung im Verein, im Freundes- und Bekanntenkreis gemacht.“ Auf allen sozialen Kanälen, von Facebook bis Instagram, habe die Werbetrommel nicht stillgestanden. Auch in der Bauernschänke in Lüdespert sei der Königinnen-Wettbewerb Thema gewesen.

Das Blecher Schützenkönigspaar in voller Montur. Für ihr Königinnenkleid, freut sich Joline Dickhaus, habe sie schon viel Lob entgegennehmen dürfen. Foto: Stephen Petrat

Thorsten Dickhaus, hauptberuflich Versicherungskaufmann, hatte zudem eigens eine Anleitung über den Äther abgesetzt. Nicht ohne Grund, wie er versicherte: „Das SMS-Abstimmungs-Prozedere in der Kreis-Endrunde war für einige offenbar schwer durchschaubar. Sogar jüngere Bekannte, haben uns gesagt: Wir würden ja für Euch stimmen, das ist uns aber zu kompliziert.“ Deshalb habe er dann den Vorgang Schritt für Schritt erklärt. Offenbar mit Erfolg. Der konzertierte Werbefeldzug habe sich jedenfalls gelohnt. Was auch nötig gewesen sei bei der starken Konkurrenz im schützenbegeisterten Kreis Olpe.

Trotz des überzeugenden Abschneidens in Runde 1 „habe ich im Kreisfinale mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet“, macht sie mit ihrem einnehmenden Lächeln kein Geheimnis aus ihrer erleichterten Stimmungslage.

Auf einen Verbesserungsvorschlag angesprochen, hat das Königspaar Dickhaus das gleiche Rezept wie ihre Vorgänger, das Königspaar Reißener: „Die Vorrunde könnte ruhig etwas kürzer sein. Man sitzt jeden Tag wie auf heißen Kohlen.“

Joline und Thorsten Dickhaus sind nicht nur Blecher Urgesteine, auch das Schützenblut fließt seit mehreren Jahrzehnten durch die Adern der Verwandtschaft.

Bei erstem Wettbewerb dabei

Kurios: Schon der Bruder von Thorsten Dickhaus, Sebastian, hatte mit seiner Königin Valeria Grütz beim allerersten WP-Wettbewerb mitgemacht und das Kreisfinale gewonnen. Thorsten Dickhaus: „Mein Bruder arbeitet jetzt in China und hat mit dortigen Bekannten die Schützengruppe Shenyang gegründet. Und selbst die haben aus China für Joline gestimmt, allerdings nur in der Vorrunde.“ Doch damit nicht genug: Die Eltern von Thorsten Dickhaus, Reinhold und Susanne, sind das aktuelle Blecher Kaiserpaar, die Nichte Pauline (8) ist Kinderkönigin. Mehr Schützen-Begeisterung in einer Familie geht wohl kaum. „Und auf Schützenfest“, lachen die beiden unisono, „haben wir uns auch kennengelernt, und dort hat es auch gefunkt.“ Ein „Schützenkönigs-Ehepaar“ also vom Scheitel bis zur Sohle.

Dass es auch nicht an Entschlossenheit mangelt, den Gesamtsieg zu holen, verwundert mit dem Rückhalt nicht: „Jetzt wollen wir auch den Pott nach Bleche holen“, sagt Thorsten Dickhaus mit dem Brustton der Überzeugung. Trotz des Bewusstseins, dass die Konkurrenz im Verbreitungsgebiet der Westfalenpost vor allem im Hochsauerlandkreis stark sei. Immerhin feiere die Bruderschaft 2024 ihr 100-jähriges Jubiläum.

Über die notwendige Fitness dürfte Königin Joline übrigens verfügen. Sie war mehrere Jahre Gardetänzerin bei den Altstadtladys in Drolshagen, zudem gehört das Skifahren zu ihren Hobbys.

