Würdinghausen: Bankfiliale bleibt nach Einbruch bargeldfrei

Nach dem Einbruch in ihre Bankfiliale in Würdinghausen geht die Volksbank auf Nummer sicher.

Würdinghausen. Aus Sicherheitsgründen gibt es in der Volksbank-Filiale in Würdinghausen bis auf weiteres kein Bargeld.

Aufgrund eines Einbruchs in der Filiale Würdinghausen am vergangenen Wochenende bleiben die Geldautomaten in Würdinghausen weiterhin außer Betrieb.

Aus Sicherheitsgründen hat die Filiale Würdinghausen derzeit kein Bargeld vorrätig. Mitglieder und Kunden werden auf die umliegenden Geldautomaten in Kirchhundem und Altenhundem verwiesen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Geldautomaten der Sparkasse in Würdinghausen, auch für Volksbank-Kunden, kostenlos zu nutzen. Sobald die Geldautomaten wieder funktionsfähig sind, wird die Volksbank ihre Kunden informieren.

In der Nacht zum Samstag letzter Woche hatten Unbekannte die Fenstertür zum Büroraum der Bankfiliale in Würdinghausen aufgehebelt, vermutlich mit einem Brecheisen oder einem ähnlichen Gegenstand. Auf Videoaufnahmen ist erkennbar, dass es sich bei den Tätern um zwei vermummte Männer handelte.

